疑注射AZ疫苗釀血栓　通報案件再加1

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截至目前為止，因施打疫苗的不良事件通報共有932例，其中79例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。今天新增52件疫苗接種後不良事件通報，其中45件為非嚴重不良事件、7件為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中1例為疑似血栓併血小板低下症候群。
另外，其他6例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中有2例出現與視力有關的不良事件，1例為接種後10天雙眼有刺痛感，接種後12天因右眼視力漸模糊就醫診治，疑似右眼視網膜病變，個案追蹤治療中。
另1例為接種後第8天頭痛併左眼球痛且視力下降，就醫後疑似左眼視神經炎，經診治後視力稍有恢復，目前門診持續追蹤中。
其餘1例為接種後14日發生頭痛、呼吸困難、頭暈及胸悶，爬樓梯容易喘，並至急診就診，症狀已改善，未住院；另有1人為接種次日胸悶、胸痛至急診就醫，診斷為急性心肌梗塞並接受心導管相關手術，目前個案已出院。
還有1人為接種後3天嚴重腹痛，目前住院治療中；最後1例為接種部位紅腫熱痛持續而就醫，疑似蜂窩性組織炎，接種後16日回診時，注射部位仍有熱痛情形，腫塊未痊癒，另有皮膚出疹症狀，持續追蹤觀察中。
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，6月5至6日共有17,205人次接種疫苗，累計699,187人次接種。