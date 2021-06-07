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疑注射AZ疫苗釀血栓　通報案件再加1

▲指揮中心證實，新增1例疑似因施打AZ疫苗，導致血栓併血小板低下症候群案例。（圖／NOWnews資料照片）
▲指揮中心證實，新增1例疑似因施打AZ疫苗，導致血栓併血小板低下症候群案例。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志康/綜合報導

2021-06-07 18:52:50

繼6月2日發生國內首例因接種AZ疫苗導致血栓個案後，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（7）日證實，今日再新增1例疑似注射疫苗後，發生疑似血栓併血小板低下症候群的嚴重不良事件通報，目前個案正住院診治，持續追蹤中。

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莊人祥表示，發生疑似血栓併血小板低下症候群的個案是一名30多歲女性，接種後8天牙齦流血，接種後12日發生腹瀉、四肢及腹部有瘀青而至醫院就醫，經檢查有血小板低下，D-dimer異常而住院診治，持續追蹤中。

截至目前為止，因施打疫苗的不良事件通報共有932例，其中79例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。今天新增52件疫苗接種後不良事件通報，其中45件為非嚴重不良事件、7件為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中1例為疑似血栓併血小板低下症候群。

另外，其他6例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中有2例出現與視力有關的不良事件，1例為接種後10天雙眼有刺痛感，接種後12天因右眼視力漸模糊就醫診治，疑似右眼視網膜病變，個案追蹤治療中。

另1例為接種後第8天頭痛併左眼球痛且視力下降，就醫後疑似左眼視神經炎，經診治後視力稍有恢復，目前門診持續追蹤中。

其餘1例為接種後14日發生頭痛、呼吸困難、頭暈及胸悶，爬樓梯容易喘，並至急診就診，症狀已改善，未住院；另有1人為接種次日胸悶、胸痛至急診就醫，診斷為急性心肌梗塞並接受心導管相關手術，目前個案已出院。

還有1人為接種後3天嚴重腹痛，目前住院治療中；最後1例為接種部位紅腫熱痛持續而就醫，疑似蜂窩性組織炎，接種後16日回診時，注射部位仍有熱痛情形，腫塊未痊癒，另有皮膚出疹症狀，持續追蹤觀察中。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，6月5至6日共有17,205人次接種疫苗，累計699,187人次接種。

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