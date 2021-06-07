柯文哲批在野黨讓執政黨囂張　江啟臣：政策不是互相嗆聲

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江啟臣指出，台灣是多元的社會，同時籠罩在新冠肺炎這個疫情的烏雲下，每個國民所遇到的挑戰不盡相同。對有些國人來說，一萬元是久旱甘霖，是保命錢，當然對有些人來說，一萬元，只是九牛一毛。然而，如果限定了門檻，不但審查程序對於國人以及第一線審核的公務人員來說都是額外的負擔，去年紓困之亂殷鑑不遠。對於需求孔急的國人來說，一兩天的等待，都可能是漫長艱煎熬。況且，一但有了門檻，就會要擔心掛一漏萬的困境。
「政策不可能完美，但是我們力求面面俱到。」江啟臣說，如果可以避免上述的問題，將人民的納稅錢花到刀口上，他們自然樂見其成。只是「非常時期，要用非常手段」。身為在野黨更應該聞聲救苦，而不是防民如防賊。這一萬元，是基層人民的救命錢；自然也可以是經濟無虞國人拿來活絡、振興經濟的活水。
江啟臣最後向柯文哲喊話，「政策討論不需要互相嗆聲，也不用丟病歷。我們一起提出政策討論，一起做好紓困工作好嗎？」
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