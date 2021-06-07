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柯文哲批在野黨讓執政黨囂張　江啟臣：政策不是互相嗆聲

▲針對台北市長柯文哲稱普發1萬元不合理，國民黨主席江啟臣表示，政策討論不需要互相嗆聲，一起做好討論，做好紓困工作。。（資料照／記者陳明安攝）
▲針對台北市長柯文哲稱普發1萬元不合理，國民黨主席江啟臣表示，政策討論不需要互相嗆聲，一起做好討論，做好紓困工作。。（資料照／記者陳明安攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-07 20:27:57

針對國民黨主張紓困應普發1萬元現金，台北市長柯哲文今(7）日下午在北市防疫記者會表示，2300億元不合理，「有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張」。對此，國民黨主席江啟臣表示，「非常時期，要用非常手段」，政策討論不需要互相嗆聲，一起做好討論，做好紓困工作。

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江啟臣表示，紓困普發現金是國民黨從去年疫情爆發以來長期的主張。關注的焦點在於避免萬一，簡便程序，而且立即有效。紓困政策可以如何真的符合國人需求，又如何確保執行順暢。民主國家，不同黨派，當然可以提出不同意見，都可以在國會好好討論，為國家找出最好的解方。

江啟臣指出，台灣是多元的社會，同時籠罩在新冠肺炎這個疫情的烏雲下，每個國民所遇到的挑戰不盡相同。對有些國人來說，一萬元是久旱甘霖，是保命錢，當然對有些人來說，一萬元，只是九牛一毛。然而，如果限定了門檻，不但審查程序對於國人以及第一線審核的公務人員來說都是額外的負擔，去年紓困之亂殷鑑不遠。對於需求孔急的國人來說，一兩天的等待，都可能是漫長艱煎熬。況且，一但有了門檻，就會要擔心掛一漏萬的困境。

「政策不可能完美，但是我們力求面面俱到。」江啟臣說，如果可以避免上述的問題，將人民的納稅錢花到刀口上，他們自然樂見其成。只是「非常時期，要用非常手段」。身為在野黨更應該聞聲救苦，而不是防民如防賊。這一萬元，是基層人民的救命錢；自然也可以是經濟無虞國人拿來活絡、振興經濟的活水。

江啟臣最後向柯文哲喊話，「政策討論不需要互相嗆聲，也不用丟病歷。我們一起提出政策討論，一起做好紓困工作好嗎？」

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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