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新加坡單日增5起本土病例　5月中以來最低

▲新加坡本土疫情逐漸趨穩，7日新增14人確診，包括5起社區病例，這是星國自5月中2019冠狀病毒疾病防疫措施緊縮以來，最低單日新增本土案例數。全國累計6萬2210人確診。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡本土疫情逐漸趨穩，7日新增14人確診，包括5起社區病例，這是星國自5月中2019冠狀病毒疾病防疫措施緊縮以來，最低單日新增本土案例數。全國累計6萬2210人確診。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-08 05:50:38

（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）新加坡本土疫情逐漸趨穩，今天新增14人確診，包括5起社區病例，這是星國自5月中2019冠狀病毒疾病防疫措施緊縮以來，最低單日新增本土案例數。全國累計6萬2210人確診。

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此外，馬來西亞今天新增5271人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），也是近3週以來的最低；另新增82人病故。

變種病毒來勢洶洶，星、馬近期都出現新一波疫情。新加坡政府為遏止本土疫情擴大，於5月16日至6月13日期間，防疫措施再限縮，包括限制社交聚會人數最多2人、禁止餐廳內用、盡可能居家辦公等，稱為「高警戒解封第2階段」。

自實施新一波防疫措施以來，新加坡單日新增本土案例已逐漸從20多至30多例，降至10多例、甚至個位數。今天新增5起社區病例是自5月16日以來的最低，另有9起境外移入。

新加坡衛生部長王乙康昨天在臉書發文表示，星國過去7天的確診人數較前一週低，在確診前就已被隔離的社區病例比例也從先前57%提升至73%，這就代表他們傳染給其他人的機率很小。更令人鼓舞的是，感染源不明案例數的比例也從18%降至15%。

他說：「由於每個人的付出，我們正往對的方向前進」。

星國總理李顯龍日前發表全國演說時表示，若疫情持續改善，可望於13日後放寬部分措施。

不少人期待在13日之後可以恢復餐廳內用。不過，星媒引述專家表示，若下週要恢復餐廳、小販中心內用，必須要逐步進行，例如開放最多2人在戶外餐廳空間內用是比較好的做法。

此外，有鑒於馬來西亞疫情嚴峻，馬國當局宣布全國自6月1日起至6月14日實施全面封鎖行動管制令。當地媒體報導，6月以來的單日新增確診人數維持在6000多至8000多之間，今天新增5271人確診，是5月18日以來首次降回6000人以下。

馬國至今累計62萬2086人確診，3460人病故。目前有902名患者在加護病房接受治療，創下疫情爆發以來的最高紀錄。（編輯：馮昭）1100607

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