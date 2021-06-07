內政部：房地合一2.0如期7／1上路

商總主席賴正鎰今（7）日呼籲，由於國內本土疫情升溫，希望政府能夠將房地合一稅2.0及實價登錄2.0延期1年上路。對此，內政部及財政部均表示，目前無延期規畫，將如期於7月1日上路。
記者張志康/綜合報導
2021-06-07 21:18:16
全國商業總會主席，同時也是鄉林建設董事長的賴正鎰今日指出，政府去年底祭出各項政策打擊投機客，房地產今年第一季只剩下剛性需求及換屋族群，來客量銳減三分之一。4月三讀通過房地合一2.0後，剛性需求與換屋族又少了一半，5月再遇上新冠肺炎疫情進入三級警戒，建築業等於是屋漏偏逢連夜雨，船快要沈下去，不得不高喊「救命」！
賴正鎰表示，建築業已經是疫情下「慘」業，呼籲政府延後一年再實施房地合一與實價登錄2.0，讓營建業有合理的生存空間。
內政部表示，實價登錄2.0原則上跟疫情關係不大，且這段時間也不斷跟業者溝通，「大家沒有太大的抗性認為不應該推」，接下來還有幾週的時間，包括教育訓練、線上課程都會陸續推出，影響不大。
內政部指出，原則上會照原訂步驟推動。新政策上路初期，如果業者有登錄相關的問題，有些瑕疵也不會太苛刻，會給大家緩衝。
另外，財政部表示，房地合一2.0上路日期已明訂至所得稅法中，財政部、行政院都無法任意更動，並無調整彈性，若要調整必須重新修法進行。其次，房地合一2.0主要影響對象為短進短出投機客、炒房者，對一般正常交易並無影響，因此目前沒有調整上路時程規畫。