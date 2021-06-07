竹縣疫苗細算精打 領用1790劑接種1955人

接種疫苗發揮客家節儉精神！全台疫情嚴峻，各地紛紛急需足量疫苗來替前線醫護防疫人員接種，在目前中央配發數量仍不足時，新竹縣竹北衛生所醫護人員發揮客家節儉精神，以自費購買、刻度較精細的針筒施打，用細心和專注盡量不浪費藥劑，讓原本能讓1790人施打的179瓶AZ疫苗，多打了165人。新竹縣長楊文科今(7)日特地到衛生所感謝醫護的辛勞和細心，將把這個節儉做法建議給其他地區參考。





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楊文科表示，竹北衛生所同仁在防疫工作繁重下，仍能細心發揮客家人節儉刻苦精神，用刻度更為精準的針筒抽取施打，不浪費任何藥液，他期許各鄉鎮市公所也能參考這種方式，讓疫苗接種人數最大化，發揮最大防護效果。





竹北衛生所昨在臉書粉絲專業貼文指出，到6月4日為止，衛生所疫苗接種情形為領用1790劑，接種1955人，全體同仁引以為傲，他們期待下一批疫苗的下貨，將立即為鄉親們服務。貼文受到不少網友留言稱讚：「很厲害」、「辛苦了」、「疫苗缺貨，能省一人劑，就賺了一人劑」、「讚！一流技術和服務心力！」





竹北衛生所說明，1瓶AZ疫苗約為6c.c.的量(超過微量)，每人需接種0.5c.c.，因此1瓶約是10至12人份，通常抽出11人份後，仍會剩下少量藥液，但不足1人份量，只好丟棄，但若妥善安排接種人數，並且在抽取疫苗時技術純熟，1瓶是可以施打到12人的。





新竹縣政府指出，迄今收到中央撥付的1萬3100劑疫苗已全數打完，但全縣醫事人員共8620人，打完第一劑的有6944人，施打率為80.6%，警察同仁的施打率僅有47%，目前尚有400位第一線防疫人員登記等待施打，請中央盡快撥付疫苗。



