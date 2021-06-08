Novavax新冠疫苗最快今夏供施打　與台疫苗同技術

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報導解釋，一般來說，疫苗產生效果的方式，是讓人體免疫系統以為出現病毒，實際上是出現別的東西。這就像預先警告，一旦真的病毒出現，免疫系統已準備好將它消滅。而在COVID-19的例子，代替真正病毒的是病毒中的棘蛋白。
現已在美國獲得授權開始施打的嬌生（Johnson &Johnson）、莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）等美國公司推出的COVID-19疫苗，都是用含有棘蛋白遺傳指令的方式，讓人體細胞自行製造這種蛋白質。
但蛋白質次單位疫苗當中已含有棘蛋白，不需人體再行製造；且同時內含一種佐劑，可強化免疫系統的反應，讓疫苗的防護力更高。
事實上，蛋白質次單位疫苗技術已存在多時，市面上的B型肝炎和百日咳疫苗就有用這種技術製造。
報導說，Novavax的疫苗已在美國和墨西哥進行數萬人的大規模有效性試驗，且即將完成。
Novavax研發部總裁葛倫（Gregory Glenn）最近在國際疫苗學會（International Society for Vaccines）主辦的一場網路研討會上便透露：「我們預期第3季在英國、美國和歐洲提出使用授權申請。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100607