指考延期好痛苦！男嘆：根本折磨　網指對「1類人」有利

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他也坦言，多了這一個月的準備期，成績也不會比較好，「有些認真的學生反而會一直去做深難題，不停的鑽牛角尖，最後爆炸，心理素質不好的可能就讀到七月直接放推了，整個讀書時序打亂。」不僅如此，考生還無法出門放鬆，看到成天沒事的同事吃零食耍廢，只會更加痛苦，「就算把社交軟體刪掉，整天面對房間的那一面牆，遲早養出精神病」。
貼文曝光後，也引來許多人認同留言，「說出考生的心聲，推推」、「雖然不是應屆但同情被凌遲的高中生」、「真心覺得很慘，如果我是應屆，心態真的會崩QQ」、「長期考試比耐力，能撐到後面的就會贏」、「真的是在比誰心態穩欸！聽到延期真的很down」。
但也有人抱持不同看法，「我覺得多一個月可以確保自己更穩定還不錯啊」、「炮灰才覺得多一個月是折磨，強者都是想如何精進實力」、「真強者早就唸完好幾輪了，這個延期又不知道讓多少人追上來」；甚至有鄉民指出指考延期，讓一些在學重考生有更多時間準備，「你的比喻真的貼切= =，不過爽到在學重考仔就是惹」、「這樣在學重考的人倒是多了一段全力衝刺期，有在兼顧課業的話」。
教育部今日表示，大學指定科目考試將延到7月28日至7月30日，原訂111學科能力測驗試辦考試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷，為確保考生與試務人員健康安全，指定科目考試將以調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃。（編輯：陳雅雲）
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