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指考延期好痛苦！男嘆：根本折磨　網指對「1類人」有利

▲全台疫情三級警戒將延至6/28，教育部也宣布大學指定科目考試將延到7月28日至7月30日。對此，就有網友十分同情這屆考生，不過就有鄉民認為延期反而對「1類人」最有利。（示意圖／翻攝Pixabay ）
▲全台疫情三級警戒將延至6/28，教育部也宣布大學指定科目考試將延到7月28日至7月30日。對此，就有網友十分同情這屆考生，不過就有鄉民認為延期反而對「1類人」最有利。（示意圖／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 23:12:15

國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，全國第三級疫情警戒延至6月28日，另外教育部也公告，全國各級學校停止到校上課延至7月2日，另外原訂於7月3日至5日辦理的大學指定科目考試，也將延期至7月28日到7月30日。對此，就有一名曾經歷過指考的網友替這屆考生感到同情，無奈直嘆「根本是折磨！」但有鄉民反而指出延期對「一類人」最有利！

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原PO於PTT上發文，表示自己以前考了兩次指考，認為指考延期讓這屆考生相當可憐，「如果突然多那一個月，根本是折磨，撇除家庭環境無法全心全意唸書的因素，這種感覺就像跑1600m，剩下100m終於可以衝刺，可以結束了！老師在你旁邊突然宣布今天男生改測3000m」。

他也坦言，多了這一個月的準備期，成績也不會比較好，「有些認真的學生反而會一直去做深難題，不停的鑽牛角尖，最後爆炸，心理素質不好的可能就讀到七月直接放推了，整個讀書時序打亂。」不僅如此，考生還無法出門放鬆，看到成天沒事的同事吃零食耍廢，只會更加痛苦，「就算把社交軟體刪掉，整天面對房間的那一面牆，遲早養出精神病」。

▲指考延期至7月28日至7月30日舉行。（圖／指揮中心提供）
▲指考延期至7月28日至7月30日舉行。（圖／指揮中心提供）
貼文曝光後，也引來許多人認同留言，「說出考生的心聲，推推」、「雖然不是應屆但同情被凌遲的高中生」、「真心覺得很慘，如果我是應屆，心態真的會崩QQ」、「長期考試比耐力，能撐到後面的就會贏」、「真的是在比誰心態穩欸！聽到延期真的很down」。

但也有人抱持不同看法，「我覺得多一個月可以確保自己更穩定還不錯啊」、「炮灰才覺得多一個月是折磨，強者都是想如何精進實力」、「真強者早就唸完好幾輪了，這個延期又不知道讓多少人追上來」；甚至有鄉民指出指考延期，讓一些在學重考生有更多時間準備，「你的比喻真的貼切= =，不過爽到在學重考仔就是惹」、「這樣在學重考的人倒是多了一段全力衝刺期，有在兼顧課業的話」。

教育部今日表示，大學指定科目考試將延到7月28日至7月30日，原訂111學科能力測驗試辦考試取消，改由大考中心另提供紙本練習卷，為確保考生與試務人員健康安全，指定科目考試將以調降每間試場人數至20人、確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員優先施打疫苗等，採最高防疫規格進行試務規劃。（編輯：陳雅雲）

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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