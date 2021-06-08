遭土耳其拒絕入境　世維會主席盼法院改正錯誤

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但是他2008年8月在土耳其南部安塔利亞（Antalya）機場遭到拒絕入境，拘留23小時後被遣返德國；2016年試圖入境時情況一樣。多里坤．艾沙強調自己不曾有犯罪紀錄，但是提出申訴後，土耳其移民管理總局卻拒絕受理。
世維會今天在新聞稿中引述多里坤．艾沙說：「我希望土耳其政府理解我不構成任何威脅，以政治案件處理本案，盼土耳其法院做出正確裁定，改正土耳其政府造成我自2008年以來無法入境的錯誤。」
新聞稿指出，國際刑警組織（INTERPOL）1997年在中國政府堅持下對多里坤．艾沙發出紅色通緝令，他兩年後從德國警方得知遭到通緝。德國當局認為他所受指控毫無事實根據，2006年仍授予他公民身分，但是上述通緝令導致他行旅和投身活動時遭受阻撓。
世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）指出，多里坤．艾沙曾經因此而無法入境美國、土耳其，遭取消印度簽證，並曾在韓國、義大利遭到短暫拘留，「近年來也無法前往台灣」。
世維會總部在德國慕尼黑，迪里夏提今天在電話中告訴中央社記者：「這是中國把長臂伸向國境之外又一案例，足見為了懲罰異議人士，它可以做到什麼程度。」
經過力爭後，國際刑警組織2018年已註銷對多里坤．艾沙的紅色通緝令。
迪里夏提表示，為了合理化在東突厥斯坦（即新疆維吾爾自治區）推行的極端壓迫政策，中國政府數十年來持續以打擊恐怖主義為幌子誣陷異議人士，多里坤．艾沙案清楚說明北京慣用的技倆。最近的反恐和去極端化立法更讓北京可以堂而皇之將和平的異議人士貼上恐怖分子標籤。
迪里夏提說：「世界維吾爾代表大會呼籲國際社會和土耳其針對中國所謂人權、異議、激進主義、恐怖主義等說法和指控嚴加調查，絕不可一味地予以接受。」（編輯：馮昭）1100607