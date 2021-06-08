NOW早報／7歲就與劉德華合作！她譙星爺演技差　下場曝光

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關珮琳7歲時開始參與電影演出，第一部戲就是與「國際巨星」劉德華合作《魔翡翠》，也是由此部作品打開知名度，之後出演的作品《八喜臨門》、《富貴逼人系列》都有很好的評價，讓周星馳也很看好她。
關珮琳1990年與周星馳一起拍攝《望夫成龍》，因為年齡差外加對戲劇的理解不同，2人在片場發生爭執，身為後輩的關珮琳竟然在片場怒譙周星馳沒演技，雖然周星馳曾表示不會因此放在心上，但這件事隨即傳遍業界，觀眾、周星馳的粉絲都對她投以負面評價居多，讓關珮琳的形象瞬間盪至低谷。
也因為這個原因，關珮琳在1994年拍完《伴我同行》後，便退出了演藝圈。直到2016年時，她再度現身接受訪問，退去光環的她，是個單純的上班族，在會計師事務所工作。
今日天氣／各地高溫微升 留意午後雷陣雨
今（8）日清晨花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部較大雨勢發生；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率，需注意短延時強降雨及雷擊、強陣風等較劇烈的天氣現象，各地高溫約30至33度，高溫較昨日上升，感受比較悶熱。
疫情延燒 蘇貞昌拍板全台3級警戒延至6月28日
行政院發言人羅秉成昨（7）日表示，行政院院長蘇貞昌昨早召開行政院擴大防疫會議，會中由中央流行疫情指揮中心（CDC）報告上週全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規劃以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。
針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示，延長全國的3級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於昨日下午指揮中心例行記者會中宣布。蘇院長表示，因應3級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合CDC並妥為對外説明。
未來不只企業能快篩！陳時中：擬讓民眾在家篩檢
隨著本土疫情延燒，國內對於篩檢量能的需求增大。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（7）表示，未來將鼓勵廠商進口相關試劑，讓民眾能夠在家就使用快篩；另針對是否社區有確診「黑數」，目前在熱區設置快篩站，就是要把潛藏病例找出來。
民眾急申請紓困！勞保局網站塞爆 竟顯示「要等候一天」
台灣本土疫情嚴峻，嚴重衝擊國內經濟，不少公司受到相當大的影響，為此，中央政府推出紓困4.0政策，盼能夠協助民眾度過難關；其中，「自營作業者與無一定雇主勞工生活補貼」6月7日起開放網路登錄帳號，但卻有許多民眾反映網站大塞車，網頁甚至顯示「等待時間超過一天」。
新冠肺炎剋星？科學家找到2種藥物抑制病毒、阻止感染
新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多個國家奪走了許多人命，雖然目前各國都在加緊腳步施打疫苗，但疫苗僅只有預防作用，無法用於治療。英國、美國以及日本組成研究團隊，試圖尋找治療新冠肺炎的藥方，發現「頭花千金藤素」（Cepharanthine）和「奈非那韋」（Nelfinavir）能有效抑制新冠病毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。