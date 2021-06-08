首批日本組合式負壓隔離艙今抵台？指揮中心：時間有改變
針對前交通部長林佳龍表示，今（8）日將有第一批10座「日本組合式負壓隔離艙」抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，抵達台灣的時間會改變，感謝很多公司企業及團體的捐助，也謝謝日本廠商先把數量撥給台灣，指揮中心會妥善規畫安置在幾個醫療院所使用。
記者顏真真/台北報導
2021-06-08 10:29:33｜2021-06-08 10:30:18
林佳龍日前與光合基金會發起捐贈「日本組合式負壓隔離艙」，短短2天內募資超過5千萬新台幣，並表示在6月3日集資結束後加速進行，希望在1周內將負壓隔離艙送到前線，保護正在保護我們的醫護人員。林佳龍昨日更透露，首批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。
對此，今日在全國防疫會議會後記者會就有記者詢問「日本組合式負壓隔離艙」何時抵台及怎麼使用？陳宗彥則透露抵台時間會改變，謝謝很多公司企業團體一起捐助，也謝謝日本廠先把數量撥給台灣，指揮中心會妥善規畫安置在幾個醫落院所使用。
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