指揮中心的評估有問題？醫怒譙「2縣市首長」：到處破口

林靜儀發文表示，她認為全台灣一起延長三級到6/28很合理，不然6/14端午連假再從北部大量人潮往南移動的過程，真的難以想像會造成什麼疫情的擴散。「有人說指揮中心每二週延長一次三級警戒，是不是評估有問題。啊雙北到上個週末才不甘不願要開始對市場進行人流管制，電子圍籬沒落實，確診的人要不就是在家待好幾天才被通知，要不就是落跑到中南部疫調才發現......」
林靜儀說，「不要說指揮中心評估啦，我相信民眾也難以想像雙北這樣全台資源最豐沛的地方，嗆聲中央『我指揮防疫應該也不會太差』、砲轟中央『嚴重疏忽』的二位首長；一個在5/16 說『病例增多無法有效疫調，應要求確診者主動通知接觸者』，結果6/2 說『透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。』一個優先喊考慮方艙、封城準備、然後現在又回頭推廣篩。」
而針對外界質疑指揮中心上個（5）月的評估有問題，林靜儀則表示同意，她直言「他們沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處破口，而且不知道什麼時候把市民的生活與生命，和醫護的防疫放在自己的聲量之前。都不想再提其他縣市可以順利安排疫苗接種，而這二位講話特大聲的市長給防疫人員疫苗接種如何混亂，而且傳出非排序個案插隊的問題。」（編輯：許苡晴）
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