美國贈台75萬劑疫苗！藥師揭「神祕疑點」：為何要用軍機
美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，是繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗之後，再一波防疫及時雨；對此，藥師林士峰卻在臉書反問「疑問來了，為什麼僅僅只是宣布消息，需要特地使用軍用運輸機？」認為聽起來有點奇怪，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 07:18:52
林士峰表示，先謝謝美國，發揮世界老大哥的胸懷，願意將疫苗釋出給世界上那麼多需要疫苗的國家，不過在完看相關新聞的時候，抓了兩個重點：
1.從這兩個新聞比對來看，台灣這75萬劑疫苗是在美國打算釋出到亞洲的700萬劑疫苗裡面。
2.美國使用軍用運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，預計在台停留3小時。
林士峰不禁直呼「我的疑問來了，為什麼僅僅只是宣布消息，需要特地使用軍用運輸機？而且看起來是以訪問多國的方式進行著」，認為若是單純帶來消息，現在世界上應該有更多的簡易方式，比如看到新聞，就已經知道美國的善行了。
對此，有網友好奇指出「所以我想釐清一件事，美軍運輸機＋三個參議員，沒有疫苗，宣布贈75萬支疫苗，然後就走了？」林士峰也回應「是不是聽起來有點怪？」（編輯：賴詠璿）
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