COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國贈台75萬劑疫苗！藥師揭「神祕疑點」：為何要用軍機

▲美參議院訪台，AIT/T酈英傑處長（左一）、外交部吳部長（左二）、達克沃絲參議員（中間）、昆斯參議員（右二）及蘇利文參議員（右一）於發表談話後合影。(圖／外交部提供)
▲美參議院訪台，AIT/T酈英傑處長（左一）、外交部吳部長（左二）、達克沃絲參議員（中間）、昆斯參議員（右二）及蘇利文參議員（右一）於發表談話後合影。(圖／外交部提供)

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 07:18:52

美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，是繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗之後，再一波防疫及時雨；對此，藥師林士峰卻在臉書反問「疑問來了，為什麼僅僅只是宣布消息，需要特地使用軍用運輸機？」認為聽起來有點奇怪，貼文曝光引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林士峰表示，先謝謝美國，發揮世界老大哥的胸懷，願意將疫苗釋出給世界上那麼多需要疫苗的國家，不過在完看相關新聞的時候，抓了兩個重點：

1.從這兩個新聞比對來看，台灣這75萬劑疫苗是在美國打算釋出到亞洲的700萬劑疫苗裡面。

2.美國使用軍用運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，預計在台停留3小時。

▲美國3名聯邦參議員6日上午抵達台灣，除了宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗外，也與總統蔡英文進行會談。從左起分別為美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮、民主黨參議員達克沃絲（Tammy
▲美國3名聯邦參議員6日上午抵達台灣，除了宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗外，也與總統蔡英文進行會談。從左起分別為美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮、民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、民主黨參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）、共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）。（圖／外交部提供）
林士峰不禁直呼「我的疑問來了，為什麼僅僅只是宣布消息，需要特地使用軍用運輸機？而且看起來是以訪問多國的方式進行著」，認為若是單純帶來消息，現在世界上應該有更多的簡易方式，比如看到新聞，就已經知道美國的善行了。

對此，有網友好奇指出「所以我想釐清一件事，美軍運輸機＋三個參議員，沒有疫苗，宣布贈75萬支疫苗，然後就走了？」林士峰也回應「是不是聽起來有點怪？」（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.31%41.69%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
25.98%74.02%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.73%30.27%
2021-06-05-2021-06-08
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀