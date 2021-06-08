18歲以上免費接種新冠疫苗！印度總理：正在研發鼻噴式
印度的第2波新冠疫情自4月中旬爆發後，迅速攀升至全球第2大疫區，醫療體系崩潰的消息頻傳，也讓疫苗施打進度更顯得重要。印度總理莫迪(Narendra Modi)7日宣布，自6月21日起，所有18歲以上的成人，都可以免費接種新冠疫苗，並聲稱有多家印度公司已投入研發和製造。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-08 07:31:43
綜合外媒報導，在莫迪7日宣布將開放所有年滿18歲的成人免費接種疫苗前，只有45歲以上者可免費接種。中央政府會負責採購約75%的疫苗，並免費提供給各州讓人民施打。
莫迪也透露，印度目前有7家公司正致力於製造不同類型的疫苗，另有3款疫苗的臨床實驗正在晚期階段，經過國家長時間的努力，未來疫苗的供應還會進一步增加，而為了增加疫苗的供應，與其他國家的談判也在加速進行中。
莫迪還說，印度有公司正在研發不需要注射，而是噴灑在鼻子內的鼻噴式疫苗，若是成功，將成為印度免疫計劃的加速器。
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