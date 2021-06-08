氣溫回升！最高溫36度　午後將有劇烈天氣

中央氣象局指出，今（8）日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲見陽光的天氣，高溫較昨天升溫，感受比較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，其中各地山區及中南部地區會有局部大雨發生的機率，要注意短延時強降雨及雷擊、強陣風等較劇烈的天氣現象。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-08 07:50:14
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天到週六（8至12日）「梅雨鋒」逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有「強對流」發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局發布的特報。
吳德榮說，各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑﹔今日各地區氣溫：北部22至35度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。
吳德榮指出，週五（11日）起南海有「熱帶擾動」發展，大致往西北朝海南島、兩廣一帶登陸，將導致「西南氣流」增強，並於下週一起抵達台灣附近，有為中南部帶來明顯降雨的機率，但此為6天之後的模式模擬，無論是「熱帶擾動」的動向，或是「西南氣流」抵達台灣附近的時間、強度，各模式皆有其「不確定性」，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。
根據環保署空氣品質預報資訊，今天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。