雙北昨確診降至100內、台中0確診！醫：第二波疫情已趨緩

中央流行疫情指揮中心昨（7）日公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土與3例境外移入，確診個案中新增26例死亡，而個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，台中市則是0確診狀態。對此，精神科醫師沈政男在臉書分析，雙北昨天新增都已降到100以下、台中零確診，他認為第二波疫情已經趨緩，原因就在於「雙北家戶感染已經越來越少，而且匡列隔離也陸續到位，病毒很難再到處傳播。」





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沈政男發文表示，如果扣掉苗栗移工群聚感染，昨天新增案例數已經降到200以下，雙北昨天新增都已降到100以下，而若以發病人數來算，台北降到100以下已經好幾天了。「有沒有看到，台中今天零確診！誰說病毒無法壓制與清零？你若認定無法清零，得過且過，就只是等疫苗施打，當然就不會清零，而且，更容易因此鬆懈，導致疫情惡化。」





沈政男直言，「什麼『疫情決勝關鍵就在於疫苗啦！』『沒有疫苗不可能壓制病毒啦！』拜託，若果如此，去年一整年台灣是在幹嘛？還有人說，『現在Rt值超過1！』拜託，那怎麼新增案例會下降？也有人說，『疫情過了兩、三個月以後，重症比例才會下降』，歹勢，這是歐美，不是台灣。台灣的重症比例超高，純粹是因萬華群聚感染都是中老年族群，而死亡率高過全球平均值也是因為如此。事實上第一波疫情已經過去了，重症比率現在就已下降了，因為年輕人染疫比例增加了。」





▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)

沈政男指出，雙北以外的縣市昨天新增也都下降了，竹竹苗移工群聚大概就是2、3百例，將來只要更加小心，就可以避免。尤其，現在只要一嗅到群聚疫情，中央與地方「快打部隊」都會趕緊過去處理，許多民間單位也開始引進快篩，這對於防堵社區小群聚，都有很大幫助。





此外，沈政男也提到，第二波疫情趨緩的原因就在於，「雙北家戶感染已經越來越少，而且匡列隔離也陸續到位，病毒很難再到處傳播。市場人流與端午返鄉的處理，基本上是添得保險分，讓大家更放心。」（編輯：許苡晴）



