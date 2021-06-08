美國揚言徹查疫情　世衞：無權要求中國披露更多資料

美國總統拜登(Joe Biden)5月曾下令情報部門，90天內呈交有關新冠疫情起源的調查報告，國務卿布林肯(Antony Blinken)本月接受外媒採訪時，又重申會追究中國的相關責任。世界衞生組織(World Health Organization, WHO）緊急事件小組首席專家萊恩(Mike Ryan)則表示，世衞無法強行要求中國提交額外數據，但會提出進一步的溯源工作建議。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-08 07:57:32
綜合外媒報導，7日於世衛的例行記者會上，有記者到世衞將如何要求中國進一步公開疫源數據的問題，萊恩的回應是，世衞沒有權力要求中國必須提交哪些數據，也無權強迫任何人做任何事，但希望透過合作、投入資源，支持所有會員國朝這個方向努力。
布林肯6日在美國新聞節目《Axios on HBO》上提到，為了讓全球能在未來能防範疫症再次來襲，必須弄清楚病毒源頭究竟為何，但中國迄今都沒有提供所需的透明度，亦無分享所有資訊。
中國外交部發言人汪文斌7日於記者會上，針對布林肯的言論反擊，重申疫情溯源是一個科學問題，應由全球的科學家合作開展，中方在溯源問題上也一直秉持開放、透明的態度，敦促美國停止將溯源政治化，停止污衊抹黑中國，在溯源問題上採取開放、透明態度，承擔起自己應盡的責任，邀請世衛組織專家到美國去開展溯源研究。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。