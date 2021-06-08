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台報恩好時機！他點名唐鳳當「親善大使」：幫日本一難題

▲台大醫師施景中在臉書提到，由於日本的疫苗施打率較差，認為是否可請政府暫時委任唐鳳，擔任親善大使，隔洋幫日本看預約系統問題出在哪。圖為唐鳳。（示意圖／行政院提供）
▲台大醫師施景中在臉書提到，由於日本的疫苗施打率較差，認為是否可請政府暫時委任唐鳳，擔任親善大使，隔洋幫日本看預約系統問題出在哪。圖為唐鳳。（示意圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 08:13:54

台灣近期本土新冠肺炎疫情爆發，疫苗十分短缺，日本政府立刻宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，善舉讓台灣民眾相當感動。對此，台大醫師施景中在臉書提到，由於日本的疫苗施打率較差，認為是否可請政府暫時委任唐鳳，擔任親善大使，隔洋幫日本看預約系統問題出在哪？強調這或許是我們目前恩返的一個最佳時機。

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施景中看到台灣新聞指出，日本的疫苗充足，但施打效率很差，目前接種第二類的高齡人口，除了高齡者接種意願不是太高，網路預約注射系統也讓許多年長者卻步，並稱「等我們預約系統APP和網站做差不多了，是否也建請政府，暫時委任唐鳳當親善大使，隔洋幫日本的預約系統看一看問題出在哪？

施景中認為，若以唐鳳在日本的超高知名度和卓越的行動能力，一定可以幫日本解決一些問題。過去唐鳳還曾在Clubhouse用英文開講，參與者有一大部份是日本人，強調「這或許是我們目前恩返的一個最佳時機，當然這報恩行動會一直持續下去」。

▲指揮中心感謝日本贈與AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心日前感謝日本贈與AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）
據了解，日本政府提供124萬劑AZ疫苗，由日航運抵台灣之後，目前正在進行檢驗封緘，預計11日完成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，估計15日就可以開打。（編輯：賴詠璿）

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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