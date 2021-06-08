致死率高於全球平均！醫籲：少群聚移動空出「醫療量能」

中央流行疫情指揮中心昨（7）日公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土與3例境外移入，另有26例死亡。而對於台灣現階段染疫致死率高於全球平均，死亡人數不斷上升的窘境，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師表示「其實不會太意外」，他認為，全球其他國家疫情流行超過一年，感染的層面遍及各年齡層，去年疫情剛爆發的時候，幾乎所有的國家染疫致死率都曾經高過2.1％，甚至高過10％的狀況，隨著對新冠肺炎病毒的特性和疾病病程變化越來越瞭解，加上限制人流聚集或封城策略，讓醫療量能和疫情程度達到平衡，全球致死率才慢慢降到2％左右。他並呼籲大家「少群聚、少移動」，因為每減少一位染疫者，就是多空出一床可以治療重症的「醫療量能」。





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謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，雖然世界武漢肺炎疫情爆發一年多了，但台灣事實上才爆發接近一個月，所以致死率應該和去年世界各國疫情剛開始爆發的階段比較，基礎較為相近。受惠於疫情延遲一年爆發，資源準備較去年充足，治療準則有國外經驗參考，若相同規模的疫情在去年爆發，致死率應該會遠遠超過目前的數值2.4％。





▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)

謝宗學坦言，當然不能滿足現階段的治療成果，仍然需要不斷精進，但以台灣整體的醫療水準，年長者罹病高峰期過去後，致死率應該會緩步下降至低於全球平均2％的水準。不過，這次疫情也凸顯出台灣重症醫療的量能沒有預期中足夠，全民健保體制下「精實」的給付原則，長年讓重症醫療淪為不賺錢科別，間接導致醫院對於積極擴張重症醫療量能有所遲疑，加上連在承平時期醫事人力都接近飽和運轉，再遇到重症人數瞬間暴增的大規模疫情，不管醫療人力或重症資源上，面臨極大的考驗。





謝宗學接著說，致死率是冰冷的數字，背後代表無數家庭的悲傷。醫事人力和醫療資源已經全力投入搶救生命，「拜託大家在未來三週內盡量少群聚、少移動，每減少一位染疫者，就是多空出一床可以治療重症的醫療量能；空出的醫療量能越多，挽回生命的機率越高。不要輕忽自己在這場戰役中扮演的角色，只要堅守不群聚、少移動的原則，每個人都是無庸置疑的救國英雄！」





此外，謝宗學也提到，新冠肺炎疫情居高不下，死亡數也不斷攀升。衛福部疾管署統計，截至今（8）天上午9時全球致死率2.16％，但自5月15日雙北疫情警戒升第三級以來，截至今天致死率已達約2.4％。（編輯：許苡晴）



