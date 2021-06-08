再點名柯文哲！林右昌：感謝柯市長再次「聽我的話」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌昨晚在臉書貼出民眾黨發文「疫苗之前、人人平等」的截圖，開頭便點名柯文哲，感謝他再次聽自己的話。
林右昌說，台北市疫情那麼嚴重，柯市長已經焦頭爛額大家都知道，當火車站、捷運站、所有觀光景點、東區全部都淨空，民眾自律都不出門，卻看到傳統市場人山人海的畫面，實在很諷刺，沒有什麼道理三級警戒所有地方都淨空，呼籲民眾減少外出，但傳統市場卻是這樣子，這是件很荒謬的事情，這是哪門子的防疫？
林右昌認為，如果避免群聚是一致性的標準，傳統市場就不能變成破口，這道理很簡單，「柯市長智商這麼高不可能不懂」，所以大家當然希望柯市長能把這個破口補起來，而且這不是口號，不止是基隆，很多縣市都已經這樣子做，成效也都不錯，人力物力最充沛的台北沒有做不到的道理，只是看柯市長要做不做而已！
林右昌指出，日前「疫苗之前人人平等」的言論，有一些不曉得哪裡來的網軍在網路上罵自己，但看到台灣民眾黨也在臉書上貼出「疫苗之前，人人平等」的貼文，很感謝民眾黨認同自己的主張，也感謝柯市長再次聽我的話！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。