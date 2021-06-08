還在取笑別牌疫苗差？專家質疑：國產疫苗「可能是問號」

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，而台灣面臨疫苗短缺問題，也讓各界吵的不可開交，對此，政大法律科際整合研究所副教授、疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩今（8）日就表示，「各位還在取笑或嫌棄某些疫苗的保護力只有百分之五、六十嗎？但是國產疫苗就算號稱解盲成功，由於推測保護力的性能係數標準不明，它們的保護力可能是百分之『？』──對，是個問號」。





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劉宏恩今（8）日在臉書發文，表示雖然他在信箱收到一些咒罵他「為何要配合中國認知作戰詆毀國產疫苗」的來信，但他還是要講，國產疫苗馬上要「解盲」了，食藥署到現在沒有告訴大家它決定「解盲過關與否」的「標準」在哪裡。





▲劉宏恩今（8）日表示，國產疫苗就算號稱解盲成功，但它們的保護力卻是問號。（示意圖／取自pixabay）

劉宏恩指出，又有一些專家最近喜歡談，WHO五月底曾有會議討論以二期試驗的血清抗體數值，來「推測」原本藉由三期試驗才得知的實際臨床保護力（這個「推測」是所謂的性能係數）；但是他們之中部份人絕口不提「WHO只是在研議未來方向，事實上至今沒有國際共同接受的推測標準。那請問台灣食藥署已經獨步全球訂出了推測標準嗎？在哪裡」？





他認為，若沒有事先提出「標準」，或是只有不透明不公開，且無法接受檢驗的黑箱標準，「這樣子你講『解盲通過』與否，有什麼公信力」？當各位還在取笑或嫌棄某些疫苗的保護力只有百分之五、六十嗎？那你知不知道，我們國產疫苗就算號稱解盲成功，由於推測保護力的性能係數標準不明，它們的保護力可能是百分之『？』──對，是個問號。（編輯：郭佩蓉）



