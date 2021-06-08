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中國審議反外國制裁法　專家：全民意志對抗西方

▲中國昨天審議「反外國制裁法（草案）」，分析認為，中國去年起就稱要強化反制美國的法律途徑，此法通過象徵國家行為和全民意志對抗西方，但預期手段將與以往沒有太大不同。五星旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國昨天審議「反外國制裁法（草案）」，分析認為，中國去年起就稱要強化反制美國的法律途徑，此法通過象徵國家行為和全民意志對抗西方，但預期手段將與以往沒有太大不同。五星旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-08 10:51:15

（中央社台北8日電）中國昨天審議「反外國制裁法（草案）」，分析認為，中國去年起就稱要強化反制美國的法律途徑，此法通過象徵國家行為和全民意志對抗西方，但預期手段將與以往沒有太大不同。

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新華社報導，中國第十三屆全國人大常委會第29次會議7日下午舉行第一次全體會議，聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的關於「中華人民共和國反外國制裁法（草案）」審議結果的報告。預計此草案將在10日正式通過。

報導引述中國全國人大常委會法制工作委員會發言人表示，「某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見」，在涉疆涉港等議題「粗暴干涉中國內政」，依據其本國法律對中方實施「制裁」。

人大法工委發言人說，因此，今年全國「兩會」前後，不少人士提出意見建議，認為國家有必要制定一部專門的反外國制裁法，為中國「依法反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。」

此外，全國人大四次會議批准的「全國人大常委會工作報告」，在「今後一年的主要任務」中也提出，「圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律『工具箱』。

香港電台引述中國戰略分析智庫研究員鄧聿文分析，中國過往透過外交手段反制裁美國和西方國家，予人感覺缺乏法律正當性，這次立法既補上缺憾，也代表國家行為和全民意志對抗西方，但預期草案通過後，實際的反制裁操作與以往不會有太大改變。

中國政治評論員吳強則認為，中國在草案通過後，將奉行對等反制原則，向外國個人、機構和國家等層次，限制貿易、市場和相互合作關係等。

近年來，中國與歐美國家就新疆、香港議題，展開相互制裁戰。中國強行制定港區「國安法」後，美國曾經制裁14名全國人大副委員長，以及港澳辦主任夏寶龍、香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處處長鄧炳強等人。作為回應，中方也制裁美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及一批「反華議員」，禁止他們進入中國大陸和港澳。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100608

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