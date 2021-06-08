美軍機來台　中國政府不吭聲網民反罵自家人

美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，一如過往掀起中國不滿情緒，中國官方仍然重彈一中老調，但對美國軍機來台隻字不提。相較之下，部分中國網友卻相當激動，還把矛頭指向自家政府、大力批評，更引起外媒關注。





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美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）6日率團來談訪問，並宣布美方將捐助台灣75萬劑新冠疫苗，協助台灣度過疫情難關。美國訪問團來台再度引發中國不滿情緒，中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上呼籲美方恪守一個中國原則，停止與台灣展開任何形式的官方往來。





▲中國外交部發言人回應美國3位參議員訪台，呼籲美方不要向台獨勢力發出錯誤信號。（圖／美聯社／達志影像）

中國外交部、國台辦反應與過去的官方表態沒有特別之處，卻隻字未提美國參議員搭乘的是美國空軍現役戰略運輸機，但這卻是外界關注焦點之一。因為近年來，中國外交使節、退役將領以及部分媒體人不斷釋放像是「美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時」等激進言論。有外媒指出，由於美台缺乏外交關係，有空軍標誌的軍機降落台灣極為罕見。





《美國之音》報導指出，在美國代表團訪問台灣後，富有民族主義的中國網友群情激憤，但是只有一部分的網友衝著美台而來，大部分網友都將矛頭指向中國政府。





報導中提到，部分中國網友對於汪文斌的態度相當不滿，還痛罵自家政府「我們的底線就是毫無底線」、「祖國的軍機飛不過去，美國可以？」還有中國網友談到中國一直強調的「紅線」表示「底褲都沒有，還有啥紅線」。





中國網友的留言紛紛被媒體引述，《彭博社》針對網友留言「我們的紅線就是沒有紅線」進行分析，認為中國網友的反應與中國領導人習近平的紅線說有關，北京在2005年通過反國家分裂法，強調中國有權使用非和平和其他必要手段防止台灣獨立，但中國在台灣問題上的紅線，卻沒有具體詳細的定義。









