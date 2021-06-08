日本禮讓負壓隔離艙給台灣！交涉人揭「內幕」：共訂80座

前交通部長林佳龍昨（7）日在臉書表示，日本有幾家醫院已經下訂「負壓隔離艙」，但聽到台灣需要後，馬上說「那先給台灣吧！」自願把訂單延後，今天將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後會送到衛福部指定的醫院使用。而衛福部醫福會執行長王必勝醫師今天凌晨也在臉書跟大家分享好消息，直指「日本原廠鑑於台灣疫情嚴峻，協調將日本一些醫院的訂單先給我們，運輸部份，華航也主動且無償協助」，他透露共訂購了80座。





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王必勝發文表示，這波疫情之下，很多企業感念醫療人員辛苦抗疫，聯絡中央疫情指揮中心要捐贈物資表達心意。經過指揮中心的討論探訪，決定由企業採購日本日立公司生產的「負壓隔離艙」，贈與衛福部轉交各急救責任醫院使用。





王必勝指出，這個負壓隔離艙非常適合在急診或加護病房使用，並且有室內室外皆可、排氣HEPA完全消毒、有前室、可移位拆裝儲存等特性。數月前部桃獲贈一台於急診室外使用，氣密負壓功能完善，用於確診或疑似病人的緊急處置、暫留、轉出轉入空間……可避免病毒攻入急診室和醫院，保護院內病人、保護醫護同仁，也保護疫情之下珍貴的醫療資源。





▲王必勝醫師8日凌晨在臉書分享好消息，直指「日本原廠鑑於台灣疫情嚴峻，協調將日本一些醫院的訂單先給我們，運輸部份，華航也主動且無償協助」，他更透露，共訂購了80座。（圖／衛生福利部桃園醫院急診科）

王必勝透露，「經過我與代理商及原廠交涉，日本原廠鑑於台灣疫情嚴峻，協調將日本一些醫院的訂單先給我們，運輸部份，華航也主動且無償協助。真是感謝！預計近日內可將零件運回台灣，在各醫院進行組裝。而指揮中心也已調查需求狀況，各大醫院意願很高，我們會依疫情緊急狀況陸續安裝。」





此外，王必勝也提到，這次我們共訂購80座，並感謝萬海航運、元大集團、集中保管結算所、光合基金會／大肚山產業創新基金會、富邦金控、急診醫學會等捐贈單位。文末，他更直言「大家可以幫這個『負壓隔離艙』想個名字嗎？」（編輯：許苡晴）



