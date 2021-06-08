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大S鬧離婚！汪小菲凌晨貼悲歌「不想用這種方式離開妳」

▲汪小菲（左圖）分享西洋情歌，似乎在對大S示好。（圖／資料照、大S微博）
▲汪小菲（左圖）分享西洋情歌，似乎在對大S示好。（圖／資料照、大S微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-08 10:35:48｜2021-06-08 11:15:15

大S（徐熙媛）5日透露在辦離婚手續，震驚演藝圈，人在大陸的老公汪小菲表示不知情，外界推測導火線是男方在微博發表兩岸政治言論，激進言詞讓太座忍無可忍，一氣之下斬斷10年夫妻情。汪小菲今（8日）凌晨轉發悲傷情歌，疑似洩露低落的心情。

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▲汪小菲自知理虧，隔海向大S示好。（圖／資料照）
▲汪小菲自知理虧，一連串舉動被解讀在挽救10年婚姻。（圖／資料照）
陸媒近日拍到汪小菲與友人在酒吧聚會，他走出店門和好友暢聊，過程中一度開懷大笑，加上昨天分享開新店面的照片，寫下：「今天搬了新的辦公室，緊鑼密鼓的開店中。」種種跡象推斷心情應該有好一些。

不過，汪小菲今晨突然分享DJ棉花糖（Marshmello）和強納斯兄弟（Jonas Brothers）合作的歌曲《Leave Before You Love Me》（在你愛我之前離開你），其中一句歌詞「我不想用這種方式離開妳」，被認為仍在試圖挽救婚姻。

▲汪小菲分享情歌，被聯想在挽回大S。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲分享情歌，被聯想在挽回大S。（圖／汪小菲微博）
事實上，這不是汪小菲第一次向大S謝罪，繼第一時間發文為失言道歉，隔天深夜又PO文寫下：「愛所有的家人，我老婆是第一。」但不久後就刪文，向愛妻示好的舉動也迅速登上微博熱搜。（編輯：楊穎軒）

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