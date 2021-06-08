蘇貞昌：8月底1000萬劑疫苗到位　已做大量施打準備

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天表示，15日起將發放孩童家庭防疫補貼每人新台幣一萬元，以及受理勞工紓困貸款申請；預計到8月底會有約1000萬劑疫苗到位，政府已做好大量施打疫苗的規畫及準備。





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蘇貞昌上午赴立法院臨時會報告中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案報告。





蘇貞昌報告時指出，這一波疫情又快又急，全國目前已有超過一萬例確診，情勢較去年嚴峻，受衝擊的行業、商家、團體、家庭更多，因此提出這次追加特別預算案。





蘇貞昌說，紓困4.0在個人加快、產業加強、貸款加碼的3原則下，以最大容許程度納入最需要紓困對象，並已依法對受衝擊嚴重的產業及個人立即啟動相關紓困作業。





他指出，紓困4.0防治經費共734億元，用於辦理疫苗採購等等；紓困經費共1866億元，主要辦理孩童家庭補貼、加發弱勢民眾生活補貼、自營業者紓困等。





蘇貞昌表示，首波針對個人的紓困，只要是去年申請過、有存摺資料、今年合乎資格者，6月4日紓困金直接匯入民眾帳戶，首日即有超過360萬人收到，第二波就個人新增申請紓困對象、事業申請紓困及貸款也於7日受理申請；第三波孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款15日起開始發放及申請。





他說，紓困4.0特別針對國小以下孩童以及國中、高中、五專前3年的身心障礙學生，每位孩童加發一萬元防疫補貼，共約250萬個孩子的家庭受惠；這次也新增自營作業者、小攤販、小店家、接案工作者等無一定雇主的勞工紓困，投保薪資超過新台幣2萬4000元也可領一萬元紓困。





蘇貞昌表示，整體個人紓困方案總發放人數可從去年400萬人提升至今年的730萬人，共計增加330萬人。





蘇貞昌說，部會也因應疫情變化提出共80多項安心防疫便民措施，包括水電費、勞保可延後繳納、個人房貸、車貸、信用卡款項可申請緩繳或展延等等。





防疫物資部分，他說，目前庫存口罩有8.3億片，產能也達到每日4000萬片、每月12億片，現有的檢驗量能也從每日500件，擴充到超過3萬件，為加速防疫物資撥發，指揮中心已經調高各醫療院所的防疫物資安全存量，並直接配發雙北市2倍安全存量。





至於收治量能，蘇貞昌表示，目前全國專責病房床數共計約7200多床，空床率約55%；集中檢疫所5800多間，尚有3100多間空房，防疫旅館共有2萬1000間，尚有1萬5400間空房。





疫苗部分，他說，今年初已經簽署包括全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯特捷利康（AZ）及莫德納（Moderna）共計約2000萬劑疫苗；國內採購已於5月底與國內2間生技公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購契約。





蘇貞昌表示，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑莫德納疫苗將從明天開始施打，日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在11日完成檢驗封緘後開始配撥施打。





另外，美國政府6日由跨黨派議員來台宣布提供台灣75萬劑疫苗，蘇貞昌說，對於美日相繼在疫情艱困時刻伸出援手，他深感溫暖並表達最誠摯感謝，而預計到8月底會有約1000萬劑疫苗到位，施打順序由指揮中心評估，政府已做好大量施打疫苗的規畫及準備。





蘇貞昌也報告先前特別預算執行情形，已通過的特別預算共4199億元，截至今年5月底，累計執行3003億元，占累計分配數3344億元的9成。





蘇貞昌說，主計總處4日所公布的今年經濟成長率預測仍達5.46%，台灣出口暢旺、投資量能強勁，相信在政府因應、民眾自律與疫苗陸續施打下，疫情將逐漸獲得有效控制，民間消費也會恢復。（編輯：謝佳珍）1100608



