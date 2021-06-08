名家論壇》蕭徐行／甩鍋侯友宜能挽救蔡英文的政權危機？

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尤其是去年年中疫病初起時，醫界要求普篩以研究認證台灣感染狀況，卻遭陳時中極力否決；接著，針對放寬機師檢疫的3+11決策錯誤，陳時中只說了一句他負責，彷彿就可以把所有的過失掩蓋過去。然而，他真的虛心負責了嗎？這上百條人命都是來自於中央的決策失當，他負得了責嗎？如今社會各界已不再像一年前這麼信賴陳時中，反而對於他的言詞充滿了質疑，就像施打疫苗一事，陳部長開了多少支票？又跳了多少票呢？
更糟的是，陳時中對於自己的無能為力不願認錯，反而開始甩鍋地方首長。由於拖延普篩與疫調工作，不能提供地方足夠的醫療量能，又遲遲拿不出治本的疫苗，雙北在這次疫情中成了重災區，也更加凸顯了過去中央的不作為。
面對中央的推延卸責，雙北市長柯文哲與侯友宜迅速替補上來，非常努力想把疫情危機管控好，以避免疫情擴大到難以負荷的地步，卻看到綠營不斷地發動追殺戰，把疫情的擴散推到地方身上，以許多「莫須有」的指控抹黑替中央擦屁股的地方首長，並不斷製造假訊息摧殘侯友宜與柯文哲在民眾心中的公信力。過去當警察時，侯友宜與兇狠的歹徒生死之戰，最重的死傷也不過幾個人。現在，在集所有客觀最不利因素之下，侯友宜要擔負400多萬市民，柯文哲要保護200多萬民眾的生命健康；卻還要面臨綠營在媒體、網路與政治上的謾罵與抹黑，必須防疫、政治兩頭作戰。
防疫大權與疫苗採購權限不是中央的權責嗎?應該扛起國家防疫重任的蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，卻像事不關己的路人甲，不僅不願意跳下來協調各部會協助防疫，連救命用的疫苗取得也毫無章法，一問三不知。更可惡的就是在疫情變嚴重之際，還要祭起政治仇恨棒，運用疫情追殺對手的政治獵巫，把自身該承擔的防疫重責往政治對手身上栽贓，好像非把國家搞垮搞死不可，這種「政治人禍」根本不把民眾的生命當人命。
民進黨翻天覆地的攻擊侯友宜與柯文哲，發動著「殲滅認知戰」，不斷地宣傳侯、科2人才是防疫破口的元凶，彷彿希望人們會忘記防疫的指揮決策系統是中央，疫苗採購的權力是中央，自已做不好，卻要拿資源不足、被法令綁手綁腳的地方首長來祭旗。可惜民進黨「故意」看不到的，但百姓都有看到，國內連續幾個民調都直指，民眾很清楚防治疫情工作不好是中央的責任，也對於侯友宜與柯文哲在防疫中的表現予以正面的肯定。這都說明人在做天在看，不要以為「下民可欺」，須謹記「上天難逃」。
不須再競選的蔡總統，其實可以透過勤政親民與承擔重任的態度，贏取民心，建立個人的歷史定位最新兩項民調，可惜她也許是太容易連任總統了，以為永遠靠華麗的詞藻與煙火式的宣傳就可以輕易收買人心，卻忘記取得疫苗，保護人民的身體健康是政府的基本職責。完全忘記了謙卑，就以為人民會忘記政府的過失與職責，這樣的甩鍋只是讓民眾認清官僚的自私與諉過，完全忽視了人民反彈的力量。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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