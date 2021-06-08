英國政府與交友軟體聯手　推獎勵促年輕人打疫苗

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，各國政府都希望能夠加快接種新冠疫苗的速度，也推出了不少「鼓勵接種」措施。英國政府在這周開放30歲以下人士接種新冠疫苗，為了鼓勵年輕人接種，還與網路交友軟體及網站合作推出獎勵措施，可以在交友軟體上顯示是否接種，交友平台也會為已經接種的用戶提供獎勵。





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根據《法新社》、《BBC》等外媒報導，英國衛生和社會護理部（DHSC）與多個交友軟體包括Tinder、Hinge及約會網站Match和Plenty of Fish，從7日起增加新功能，用戶可以在個人簡介上顯示「是否接種疫苗」，方便查看潛在對象是否已經接種。而交友軟體及網站也會為已經接種的人士提供獎勵，例如虛擬徽章或是貼圖，也有部分交友軟體會為已接種疫苗者提供付費功能。不過相關表態純粹出於自願，沒有官方驗證。





像是Plenty of Fish的用戶可以貼出寫有「我已打疫苗」的徽章，而OkCupid用戶也可註明自己「打過疫苗了」。還有交友軟體讓用戶可以分享在抗疫方面的偏好，像是戴口罩以及社交距離的要求，或是希望在室內或室外約會。





這些交友軟體及網站也為英國政府「每一劑疫苗接種都為我們帶來希望」打廣告。YouTube在英國也發起了「Let’s Not Go Back」的宣傳活動，將在YouTube平台、英國全國媒體、車站廣告板和社交媒體上播放片段，希望鼓勵更多年輕人接種。





英國衛生部表示，告訴有機會約會的對象自己打過疫苗，可增加約會成功機會。而根據市調公司「輿觀」（YouGov）在５月時調查結果顯示，在5000名受訪者中，31%受訪者表示比較想跟已接種疫苗的人約會，28%人拒絕與未接種疫苗的人約會。





▲用戶可以在自己的照片上加上「我已經接種」來增加配對成功率。（圖／美聯社／達志影像）

截至目前為止，英國境內已經有超過4000萬人接種第一劑疫苗，完成兩劑接種的人也達到了2700萬人。英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）證實，英國將會在本週開放30歲以下人士接種疫苗。









