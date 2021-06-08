網友激推WFH必備神物　10秒校正蠟黃膚色、回歸肌膚透亮

台灣疫情持續亮紅燈，二度延長至6月28日，多數人紛紛進入WFH（Work from home）模式，少了通勤與同事之間的人群接觸，在「不出門」的情況下，素顏、穿睡衣、不化妝等各種隨興、懶散樣樣來，但是，取而代之的視訊會議，更加凸顯頭到胸線以上的部位，因此不少網友哀鴻遍野，在網路上分享視訊「糗事」，引發熱烈迴響，而有趣的是，有網友立即提出解套，像是「只要10秒鐘立刻擁有好氣色」的秘密武器發光乳霜「粉鑽瓶」。





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WFH模式讓上班族們少了地域限制，時間更加彈性，能夠平衡家庭與工作，但只要稍稍不注意，恐怕整天不換裝、不化妝，就連基礎保養也跟著停擺，直到發現「視訊會議是靠臉決勝負的競賽場」時已經後悔莫及！





▲WFH到底該不該化妝，掀起不少網友討論。（圖／擷取自Mobile01）

其中Mobile01有網友進一步提到「我也是在家上班一段時間，有化妝真的有差，效率就是會不一樣」、「我不化點淡妝不行，膚況會比較好，也會比較有自信…」，許多上班族認為，就算是WFH就得增加一點「儀式感」，但有網友點出了問題，「掉妝沒關係，弄髒口罩我不行，尤其夏天粉跟汗混在一起悶著，很容易冒痘」。





▲有網友立即提出解套，像是「只要10秒鐘立刻擁有好氣色」的秘密武器「粉鑽瓶」。（圖／擷取自Mobile01）

▲「粉鑽瓶」HD智慧光感粉底乳霜有保養品的功能，卻沒有保養品的麻煩，有上妝的效果，卻沒有上妝的負擔。（圖／擷取自Mobile01）