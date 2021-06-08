網友激推WFH必備神物　10秒校正蠟黃膚色、回歸肌膚透亮

台灣疫情持續亮紅燈，二度延長至6月28日，多數人紛紛進入WFH（Work from home）模式，少了通勤與同事之間的人群接觸，在「不出門」的情況下，素顏、穿睡衣、不化妝等各種隨興、懶散樣樣來，但是，取而代之的視訊會議，更加凸顯頭到胸線以上的部位，因此不少網友哀鴻遍野，在網路上分享視訊「糗事」，引發熱烈迴響，而有趣的是，有網友立即提出解套，像是「只要10秒鐘立刻擁有好氣色」的秘密武器發光乳霜「粉鑽瓶」。
WFH模式讓上班族們少了地域限制，時間更加彈性，能夠平衡家庭與工作，但只要稍稍不注意，恐怕整天不換裝、不化妝，就連基礎保養也跟著停擺，直到發現「視訊會議是靠臉決勝負的競賽場」時已經後悔莫及！
其中Mobile01有網友進一步提到「我也是在家上班一段時間，有化妝真的有差，效率就是會不一樣」、「我不化點淡妝不行，膚況會比較好，也會比較有自信…」，許多上班族認為，就算是WFH就得增加一點「儀式感」，但有網友點出了問題，「掉妝沒關係，弄髒口罩我不行，尤其夏天粉跟汗混在一起悶著，很容易冒痘」。
原來，不少網友力推的「粉鑽瓶」HD智慧光感粉底乳霜，又被稱作發光乳霜，是蓓朵娜研發團隊歷經多年研發，以90%頂級保濕修護霜為基底，並加入10%能夠反射光線、校正膚色的智慧光感微粉體，完美融合保養品與化妝品，創造出以保濕霜為基底的粉底乳霜，同時兼具保濕、修護、抗黃、撫平紋路、均勻膚色等，以及加入「三大未來科技」一．智慧光感微粉體科技：運用智慧粉體反射光線的特性，不挑膚色，讓肌膚平整透亮，由內而外透出無暇美肌的亮澤感。二．親膚防水科技：保濕霜與智慧粉體的完美結合，內層保濕修護，外層粉體型保隔離保護層，完美貼合肌膚並具防水功能，不會有流汗脫妝困擾。三．微分子等壓滲透科技：將保養成分層析解離成不同分子大小，以符合皮膚結構，迅速滲透皮脂膜，有效吸收到達該功效之作用層，讓保養更有效率。
還在為WFH上不上妝而苦惱嗎？蓓朵娜「粉鑽瓶」有保養品的功能，卻沒有保養品的麻煩，有上妝的效果，卻沒有上妝的負擔，面對趕時間、戴口罩、整天持裝，夏天流汗、梅雨季不怕脫妝，穿脫衣服也不沾粉，達到「內在修護，外在修飾」的保養裸妝修護霜。面對再度延長的三級警戒，突如其來的視訊會議，不用化妝，不用開濾鏡，也能快速擁有好氣色！
蓓朵娜「粉鑽瓶」曾數度缺貨，近來正逢疫情和炎夏來襲，動作慢的恐得「貨到通知」囉！
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