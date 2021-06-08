無症狀感染不容忽視！男車禍掛診　醫機警採檢果真陽性

新冠疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（7）日宣布，全國防疫第三級警戒管制將延長至6月28日，希望能繼續控制住病毒在社區傳播，兒科急診醫師吳昌騰今日也分享了一例無症狀感染者的實例，提醒民眾無症狀感染者的傳播威力不容忽視。

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兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」提到，近日一名年輕人到他服務的醫院急診，就醫主訴為車禍後鈍傷，經調查後發現這名年輕人沒任何呼吸道、腸胃道症狀，但疫情期間院方也一併詢問了該年輕人TOCC （旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact、群聚史Cluster）。

▲受到疫情影響，除了線上就醫看診外，到醫院也必須配合接觸史詢問、配戴口罩清潔消毒等防疫措施。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

沒想到，前檢護理師果然發現他有TOCC雙北地區的接觸史，因此安排他在醫院急診外看診，而機警的急診醫師也替這名傷患做了快篩跟核酸檢測。吳昌騰無奈表示，「結果呢？確診！CT值18.77！胸部X光片有左上、左下的浸潤。真的是……再講一次！此次疫情中的Alpha變種病毒傳播速度非常快，傳播力很強」。

吳昌騰呼籲，真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒，同時提醒有三點重要提醒，包含提高疫苗接種率，還有落實戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚等防疫措施，以及針對重點（熱點）區域、企業的普篩及隔離等措施，最後他也提到，以上這些行為才是當前減緩新冠病毒傳播的策略，同時也拜託民眾，「今年的端午節，請不要返鄉過節，就留在原地吧！」。（編輯：楊智傑）