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商總：產業要裝葉克膜了　籲第一線服務業應優先打疫苗

▲全國商業總會今（8）日舉行「紓困4.0產業建言記者會」理事長許舒博表示，拜託政府紓困務必「精準、加碼、快速」，讓已經裝了呼吸器的產業，再裝上葉克膜救命。（圖／截自記者會直播畫面）
▲全國商業總會今（8）日舉行「紓困4.0產業建言記者會」理事長許舒博表示，拜託政府紓困務必「精準、加碼、快速」，讓已經裝了呼吸器的產業，再裝上葉克膜救命。（圖／截自記者會直播畫面）

記者許家禎／台北報導

2021-06-08 11:30:03｜2021-06-08 11:31:22

全國商業總會今（8）日舉行「紓困4.0產業建言記者會」理事長許舒博表示，台灣疫情來的又急又猛，部分產業陷入即刻停工、業績歸零、員工生計難以為繼的生死關頭，商總普查會員產業意見，昨日也火速將服務業受創情形與實際紓困需求送進行政院和立法院，拜託政府紓困務必「精準、加碼、快速」，讓已經裝了呼吸器的產業，再裝上葉克膜救命。

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商總理事長許舒博表示，產業實際上已經受到疫情影響超過一年了，從當初的生病、住院、稍微好轉，到現在是直接躺進加護病房戴呼吸器，等著葉克膜救命。呼籲政府一定要挺企業，企業活了，勞工才能活，企業死了，也不需要勞工了，到時候一定社會嚴重失序。

他也強調，今年的疫情比去年更加險峻，產業受到的衝擊，也更快更大，今年受到三級管制，很多行業上不了班，像八大、電影院、健身中心、夾娃娃機、飯店、旅行社、遊覽車、計程車、甚至高鐵，不是業績歸零，就是掉到不剩一成，拜託政府紓困務必「精準、加碼、快速」，要優先補助受創最重最急的企業與勞工，而且要「加碼」加對方向，補助範圍和金額大之外，更要簡化申請流程，補助能夠「快速」的發放和領取，即時輸血才能救命。

許舒博表示，整體服務業與2019年同期相比，2020年5月平均營收衰退56%，與去年3、4月疫情最嚴重時期相比，平均營收又下降36%，業界哀鴻遍野。今年5月餐飲業營運衰退高達80%以上，目前約有55%業者只能暫時停業、歇業，而高達80%以上餐飲業已開始放無薪假，更有13%考慮裁員。

在觀光旅遊業方面，與2019年疫情未爆發同期相比，今年5月營收下降高達95%。旅宿業則有50%業者選擇自主停業，25%業者實施無薪假，更有10%考慮裁員，整體旅宿業5月營業額比2019年同期衰退70%以上，災情慘重。

對於政院紓困4.0規劃，商總整合會員意見提出七大建議，包括1.染疫風險性高之服務業從業人員優先納入疫苗施打對象：如殯葬業、計程車、客運業司機，甚至是外送員、餐廳服務生、果菜批發，這些容易接觸不特定的人群應該優先施打。2.協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助：無法提供營業額證明及相關申請文件，建請政府簡化申請紓困流程、放寬限制。

3.各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困：日前財政部指出，受衝擊企業可減免營業稅、房屋稅等，但仍無法滿足受創企業所需，包含小客車、遊覽車、汽車路線等都提出建議，建請政府擴大稅賦減免，提供更多減稅措施，包含減免燃牌稅、營業稅、房屋稅及娛樂稅等，以減輕企業負擔。4.展延舊有紓困貸款，減輕企業還款壓力。

5.全面調降公有空間租金降低業者經營負擔：如車站、休息站等承租攤位的店家租金，希望可調降，或改以總營業額收取少量%的佣金，以減緩企業租金繳納壓力。6.因應疫情期間防疫優先，證照效期自動展延半年。7.鬆綁工時規定：針對因受疫情管制促使民眾網購民生物資數量暴增，以及因員工擔心染疫請假或請辭，造成相關產業如物流、紙器等因人力不足而不堪負荷之產業，建請主動鬆綁相關工時規定及開放必要需求之服務業聘僱外勞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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