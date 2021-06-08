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雙鐵退票潮！籲端午連假不返鄉、砍優惠　客運訂票少六成

▲全國三級警戒延長至6月28日，交通部提出配套措施，雙鐵、國道客運掀起大量退票潮。（圖／NOWnews資料照，屏東監理站提供）
▲全國三級警戒延長至6月28日，交通部提出配套措施，雙鐵、國道客運掀起大量退票潮。（圖／NOWnews資料照，屏東監理站提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-08 11:50:30

全國三級警戒延長至6月28日，隨著端午連假即將到來，指揮中心也呼籲民眾減少非必要移動，希望大家今年先暫時不要返鄉過節，交通部也提出配套措施，像是不收取退票手續費、取消加班車等，公路總局則取消國道客運6大優惠，據統計，目前連假訂票已減少57.7%。

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因應疫情持續延燒，公路總局日前宣布，取消今年度端午連假中原有的6大優惠措施，包括暫停原90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折折扣優惠、持電子票證搭乘44條台灣好行路線享半價、搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、北花線來回票400元優惠票價、東部國道客運4人同行1人免費優惠、東部地區租賃優惠。

交通部也宣布，將配合指揮中心指示，要求雙鐵、國道客運車廂乘載率要低於2成，而根據統計，端午連假期間國道客運預售票，4日仍有售出11704張，7日已剩下4950張，減少57.7%。

在雙鐵部分，台鐵端午節疏運期間，自5月14日開放訂票以來，統計至7日上午8時，售票張數已從13.6萬張剩至2.9萬張，訂票總張數的退票率達78%，乘坐率約5.07%；高鐵也因為退票免手續費，湧現退票潮，單日已退掉破萬張車票，截至7日上午8時還有4萬多張。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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