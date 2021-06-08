三級警戒延長、紓困0發放　朱立倫：政府跟上沒？

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，其中新北市地區更成為疫情首當其衝的區域。前新北市整朱立倫今（8）日上午在臉書上PO文 批評中央，雖然全台三級警戒時間延長，但至今對於1600萬符合紓困資格的民眾，給予的相關援助仍舊是0，質疑「警戒延長，受困民眾更苦了，政府的紓困方案跟上了嗎？」





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朱立倫表示，去年疫情爆發，多數國家採取限制經濟活動或封城等措施。今年疫苗也已經開打，然而許多國家仍採取限制的方式來防疫。包括新加坡、日本以及南韓及香港，目前都還處在類似台灣的三級警戒中。





朱立倫直言，這些疫苗施打率遠高於台灣的國家尚且如此，台灣在缺乏疫苗的困境中要在一個月內全面解除三級警戒恐怕非常困難。批發零售、住宿餐飲、教育文化丶代銷仲介…等服務業占全台灣經濟產值1/5，就業人口占1/3，三級警戒一再拉長，這些產業及員工將受到更大的打擊。





針對紓困相關議題，朱立倫強調，台灣要撐住，個人紓困必須「廣而公平」，企業紓困要精準有效率。原有的個人紓困方案只有不到1/3的台灣人能夠領到現金，剩下1600萬同樣受影響的人民則完全沒有任何補助！廣而公平，普發現金是具體可行的方案。短期每戶1萬元或每人3600元，若疫情持續蔓延則合計「每人發1萬元」是我們的主張。



