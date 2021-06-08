沒做好市場分流？侯友宜：能夠有效果控管才最重要

全國第三級防疫警戒至6月28日，總統蔡英文昨（7）日呼籲傳統市場分流，並請各位縣市首長配合中央的政策，遭解讀是針對新北；新北市長侯友宜今（8）日表示，新北的市場地形、地貌完全不一樣，所以採取因地制宜，只要能夠有效果的控管，這才最重要。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-08 11:58:38
侯友宜指出，新北市場的地形、地貌完全不一樣，所以採取因地制宜，能用身分證分流、就用身分證分流，也有的攤商自主輪流休息，甚至有的攤商在區塊裡面嚴格管理，不讓汽、機車人進去，這些的分流採因地制宜，「只要能夠有效果的控管，這才最重要」；同時也派警察、區公所、市場處，嚴格在市場執行分流，讓菜市場裡面能夠管控適當的採買人潮。
至於國民黨發起的防疫活動，似乎沒有全力的配合，引起藍營黨內人士、民代有點不諒解的看法？侯友宜強調，病毒是唯一的敵人，全國不分黨派、不分任何人，都要上下一心，全力共體時艱、齊心防疫，所以大家一起團結、努力防疫，才是當前最重要的事情。
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