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工商大老要求先打疫苗？商總理事長許舒博：根本捕風捉影

▲對外傳「八大工商大老想優先施打疫苗」，全國商業總會理事長許舒博今（8）日嚴正駁斥「根本完全捕風捉影」。（圖／商總提供）
▲對外傳「八大工商大老想優先施打疫苗」，全國商業總會理事長許舒博今（8）日嚴正駁斥「根本完全捕風捉影」。（圖／商總提供）

記者許家禎／台北報導

2021-06-08 12:07:20｜2021-06-08 12:11:10

針對外傳「八大工商大老想優先施打疫苗」，全國商業總會理事長許舒博今（8）日嚴正駁斥「根本完全捕風捉影」，只是跟中央建議，希望蔡總統促成產業界自行購買疫苗，購買後80%捐給政府，20%留給員工施打。另外，有媒體詢問到底要補助多少才夠？許說現在首要問題在疫苗，希望打了疫苗解封變二級、一級，讓產業回復正軌這才是大家需要的，否則「紓困上兆元」都不夠，他再次呼籲政府加快加大疫苗的採購與施打。

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全國商總今（8）日舉行「紓困4.0產業建言記者會」，向中央提出7大建言，呼籲政府一定要挺企業，拜託政府紓困務一定要「精準、加碼、快速」，讓已經裝了呼吸器的產業，再裝上葉克膜救命。同時也提到各產業的慘況，並建議第一線服務人員，如殯葬業、計程車、客運業司機，甚至是外送員、餐廳服務生、果菜批發，這些容易接觸不特定的人群應該優先施打。

會上也有許多產業代表發言，表示同仁都快過不下去，如果政府不救，恐讓部分民眾走投無路「做出不好的事情」。像是中華民國遊覽車全聯會理事長魯孝亞就提到，今年司機竟然沒有牌照稅跟燃料稅的減免，要知道這些人脖子上早就有條繩子勒住，因為每個月都要繳車子的貸款，有些不良租賃業從去年疫情開始時，利息節節攀升，再加上今年慘況，他知道已經有人「想不開了」，如果政府再不管，這7000多台靠行遊覽車司機恐會一起進入「死亡潮」。

另外，針對外傳「八大工商大老想優先施打疫苗」，商總理事長許舒博駁斥根本捕風捉影。他說國內疫苗進度落後不只是商業界的看法，全民也是這樣想的。工商業界只是想跟總統蔡英文表達，希望中央促成產業界自行購買疫苗，購完後80%捐給政府、20%留給公司員工施打，事情就是這麼簡單，沒有大老要求先打疫苗的狀況。

許舒博也提到，產業界大家都很急，像鴻海創辦人郭台銘申請疫苗，這是大家都樂見的，希望民間與政府一同來解決，而不是什麼都丟給企業公司，像政府這樣的態度，他自己個人無法接受。而台企聯目前也有意透過商總捐疫苗給台灣，許說已經接到消息並且提供藥廠給台企聯，就等台企聯回覆相關資料，強調這是「在大陸的台商，想幫台灣度過疫苗的危機，他們很支持」！

而媒體也提到，到底紓困金費要多久才夠用？許舒博說要看三級警戒到多久，因為這不是紓困多少錢能真正解決的問題，要盡快解除三級才是產業界的需求。也因此首要問題就是疫苗，如果疫苗計畫快速，所有產業回到正軌才是大家想要的，否則紓困金額再多再高，上兆元都不夠用，呼籲政府疫苗要加快加大採購與施打，才能根本解決產業面臨的困境。

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