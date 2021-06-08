工商大老要求先打疫苗？商總理事長許舒博：根本捕風捉影

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會上也有許多產業代表發言，表示同仁都快過不下去，如果政府不救，恐讓部分民眾走投無路「做出不好的事情」。像是中華民國遊覽車全聯會理事長魯孝亞就提到，今年司機竟然沒有牌照稅跟燃料稅的減免，要知道這些人脖子上早就有條繩子勒住，因為每個月都要繳車子的貸款，有些不良租賃業從去年疫情開始時，利息節節攀升，再加上今年慘況，他知道已經有人「想不開了」，如果政府再不管，這7000多台靠行遊覽車司機恐會一起進入「死亡潮」。
另外，針對外傳「八大工商大老想優先施打疫苗」，商總理事長許舒博駁斥根本捕風捉影。他說國內疫苗進度落後不只是商業界的看法，全民也是這樣想的。工商業界只是想跟總統蔡英文表達，希望中央促成產業界自行購買疫苗，購完後80%捐給政府、20%留給公司員工施打，事情就是這麼簡單，沒有大老要求先打疫苗的狀況。
許舒博也提到，產業界大家都很急，像鴻海創辦人郭台銘申請疫苗，這是大家都樂見的，希望民間與政府一同來解決，而不是什麼都丟給企業公司，像政府這樣的態度，他自己個人無法接受。而台企聯目前也有意透過商總捐疫苗給台灣，許說已經接到消息並且提供藥廠給台企聯，就等台企聯回覆相關資料，強調這是「在大陸的台商，想幫台灣度過疫苗的危機，他們很支持」！
而媒體也提到，到底紓困金費要多久才夠用？許舒博說要看三級警戒到多久，因為這不是紓困多少錢能真正解決的問題，要盡快解除三級才是產業界的需求。也因此首要問題就是疫苗，如果疫苗計畫快速，所有產業回到正軌才是大家想要的，否則紓困金額再多再高，上兆元都不夠用，呼籲政府疫苗要加快加大採購與施打，才能根本解決產業面臨的困境。
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