台死亡率高！星國醫轟「多少人死在院外」：能輕描淡寫？

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他隨後將矛頭指向台灣疫情，「那今天台灣死亡率這麼高，真的一句『因為老年人口比較多』，就可以輕描淡寫帶過嗎？如果一個患者，得到最好的照護，死在醫院裡，我想大家都可以接受。但到今天為止台灣已經多少人死在醫院外？有一些是根本不知道自己被感染，對病毒一無所知就猝死的，甚至有一家三口死在一起的。有一些是確診了聽體制的話，回自己家，還是去防疫旅館/集中檢疫所乖乖等，結果死在自己的房間裡的。還有很多明明是因為其他原因住院，結果被傳染病毒死亡的。而且有十分之一的死亡是年輕人口」。
林韋地也痛批，「這些都是體制的失敗造成，而這些死亡明明都是可以避免的，而這都是一條條活生生的人命，都是有他們愛的人，和愛他們的人。再退一萬步來說，既然知道台灣社會老年人很多，死亡率會很高，會死很多人，那為什麼過去一年不好好準備？為什麼發現情勢不對時不用最高強度把病毒擋下來把醫療戰備完成？」
林韋地最後感慨，「民主和極權與否，第一個最重要的分別是，體制要對人民誠實，不可以對人民說謊。如同一個醫生他可以犯錯，但不可以對病人說謊。一個民主的政府，不止要捍衛企業開工和個人自由移動的自由，她也要捍衛人民的生命安全，和不受病毒感染和死亡的自由。而此時此刻每一天還是有那麼多人死去」。（編輯：潘毅）
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