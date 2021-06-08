COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

端午連假挪到中秋放？指揮中心：台鐵高鐵售票比上班日少

▲擔憂端午連假返鄉恐會釀成嚴重防疫破口，宜蘭縣政府建議改中秋再放假，指揮中心副指揮陳宗彥表示，目前看起來台鐵和高鐵訂票數字，遠比上班時間的最低量還要低。（圖／台鐵提供）
▲擔憂端午連假返鄉恐會釀成嚴重防疫破口，宜蘭縣政府建議改中秋再放假，指揮中心副指揮陳宗彥表示，目前看起來台鐵和高鐵訂票數字，遠比上班時間的最低量還要低。（圖／台鐵提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-08 12:32:57

端午連假將至，外界擔心返鄉人潮恐成防疫破口，宜 蘭縣政府今（8）日在全國防疫會議中再次提出端午假期移到中秋節再放的建議，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這次連假經過討論還是決定維持，「看起來台鐵和高鐵訂票數字，遠比上班時間的最低量還要低」，6月11日到6月14日高鐵南下北上的總量不到5萬張，台鐵總量大約3萬張。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於日前宜蘭縣政府建議中央取消端午放假，改到中秋節再放，民進黨立委王定宇也有類似呼籲。對此，陳宗彥說今日全國防疫會議上，宜蘭縣政府有再次提出這方面的建議，但台鐵及高鐵訂票數已比平時上班日更少，因此這次連假還是決定維持，希望大家一起宅在家，「看起來訂票數字遠比上班時間最低量還要低」。

他也呼籲連假期間一起待在原居住地，不要隨意外移及進行不必要的移動，連假若要採買民生用品，務必看一下附近傳統市場、大賣場的人流量，出去採買前先想好要買什麼並列好單子，一次購足、快速採買完畢，縮短在賣場停留時間，相信這對大家在連假期間人流降載會有很好的效果。

至於端午連續假期台鐵高鐵退票情形，陳宗彥指出，6月11日及6月14日這兩天是高峰，而6月11日到6月14日高鐵南下北上的總量不到5萬張，台鐵總量大約3萬張，相關退票措施，交通部的協助和運輸業者積極配合狀況下，民眾陸續都有退票。

此外，今日會中指揮中心也針對端午連假南北人流移動流動跟地方政府說明，陳宗彥表示對於6月11日南下和14日北上的大眾運輸系統購票率、觀光飯店住宿狀況，指揮中心會持續與各部會保持密切聯繫，掌握人流情形，這段時間亦會持續監測，適時提出呼籲，也希望大家能不要移動就不要移動，端午連假保護家中長輩，待在原本的地方是最好的孝心，請大家留在原本住宿地點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀