端午連假挪到中秋放？指揮中心：台鐵高鐵售票比上班日少

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他也呼籲連假期間一起待在原居住地，不要隨意外移及進行不必要的移動，連假若要採買民生用品，務必看一下附近傳統市場、大賣場的人流量，出去採買前先想好要買什麼並列好單子，一次購足、快速採買完畢，縮短在賣場停留時間，相信這對大家在連假期間人流降載會有很好的效果。
至於端午連續假期台鐵高鐵退票情形，陳宗彥指出，6月11日及6月14日這兩天是高峰，而6月11日到6月14日高鐵南下北上的總量不到5萬張，台鐵總量大約3萬張，相關退票措施，交通部的協助和運輸業者積極配合狀況下，民眾陸續都有退票。
此外，今日會中指揮中心也針對端午連假南北人流移動流動跟地方政府說明，陳宗彥表示對於6月11日南下和14日北上的大眾運輸系統購票率、觀光飯店住宿狀況，指揮中心會持續與各部會保持密切聯繫，掌握人流情形，這段時間亦會持續監測，適時提出呼籲，也希望大家能不要移動就不要移動，端午連假保護家中長輩，待在原本的地方是最好的孝心，請大家留在原本住宿地點。
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