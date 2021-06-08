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英變種病毒為何強大？國外研究：它使第一道免疫系統失效

▲國外一項新研究便指出，最初於英國發現、現被稱為「Alpha」的變種病毒，會使人體第一道免疫防禦系統失效，而這能讓變異體有更多時間繁殖。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
▲國外一項新研究便指出，最初於英國發現、現被稱為「Alpha」的變種病毒，會使人體第一道免疫防禦系統失效，而這能讓變異體有更多時間繁殖。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-08 12:30:15

現被稱為「Alpha」變種的新冠病毒，去年年底在英國被發現後，迅速擴散到全球多國，更導致英國一度被列為許多國家的入境拒往戶，現今在美國、日本，都已成為主要流行的毒株。對於「Alpha」病毒的傳播速度之快，近日有國外研究發現，「Alpha」會使人體第一道免疫防禦系統失效，而讓變異體有更多時間繁殖。

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根據《紐約時報》報導，耶魯大學醫學院的內科醫生和病毒學家羅倫洛(Maudry Laurent-Rolle)博士，7日發表一篇研究報告，聲稱任何病毒若能越過人體的第一道免疫防禦系統，就會造成越嚴重的後果。

報導還引述倫敦大學學院病毒學家塔瓦斯(Gregory Towers)的研究結果，將感染Alpha病毒的細胞，與感染早期新冠病毒的細胞進行比較，意外發現感染Alpha的細胞產生的干擾素(開啟多種免疫防禦的蛋白質)顯著減少。

塔瓦斯指出「不知為何，免疫系統最重要的警鐘，在Alpha變種病毒的存在下幾乎沒有響起，它(病毒)讓自己變得更加隱蔽」。為了研究Alpha病毒如何隱身，研究人員研究了冠狀病毒如何在受感染細胞內複製，結果發現被Alpha感染的細胞會大量複製一個叫做Orf9b的基因，比其他病毒版本多約80倍，而Orf9b則會製造一種影響細胞釋放干擾素的病毒蛋白。

在受到感染Alpha病毒感染後約12小時，警報系統開始重新上線，當延遲的免疫反應最終發生時，感染了Alpha的人比感染其他變種的人有更強烈的反應，使得Alpha病毒更易被傳播。

雖然前述研究的初步結果，還須待進一步驗證，但科學家認為，這是一件可能令人擔憂的事情，若能克服棘手難題，釐清病毒如何進化、躲過免疫系統偵測，將有助於科學家研發出更具效果的疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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