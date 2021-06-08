英變種病毒為何強大？國外研究：它使第一道免疫系統失效

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報導還引述倫敦大學學院病毒學家塔瓦斯(Gregory Towers)的研究結果，將感染Alpha病毒的細胞，與感染早期新冠病毒的細胞進行比較，意外發現感染Alpha的細胞產生的干擾素(開啟多種免疫防禦的蛋白質)顯著減少。
塔瓦斯指出「不知為何，免疫系統最重要的警鐘，在Alpha變種病毒的存在下幾乎沒有響起，它(病毒)讓自己變得更加隱蔽」。為了研究Alpha病毒如何隱身，研究人員研究了冠狀病毒如何在受感染細胞內複製，結果發現被Alpha感染的細胞會大量複製一個叫做Orf9b的基因，比其他病毒版本多約80倍，而Orf9b則會製造一種影響細胞釋放干擾素的病毒蛋白。
在受到感染Alpha病毒感染後約12小時，警報系統開始重新上線，當延遲的免疫反應最終發生時，感染了Alpha的人比感染其他變種的人有更強烈的反應，使得Alpha病毒更易被傳播。
雖然前述研究的初步結果，還須待進一步驗證，但科學家認為，這是一件可能令人擔憂的事情，若能克服棘手難題，釐清病毒如何進化、躲過免疫系統偵測，將有助於科學家研發出更具效果的疫苗。
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