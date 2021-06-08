「COVAX、AZ疫苗供貨皆延遲！」陳時中：7月才能來

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高虹安質詢時詢問進口疫苗到貨進度與國產疫苗採購政策，她指出，若按照2月26日蘇貞昌赴立法院專案報告承諾，以115.5億預算所採購簽約之1981萬劑國際疫苗，目前到貨僅87.66萬劑(到貨率4.43%)，明顯進度落後，有何原因?
蘇貞昌表示，困難度在於變種病毒疫情發生嚴峻，各國都在搶疫苗，許多疫苗生產國如泰國與印度也發生狀況，使得疫苗供貨與運送發生困難，也遇過不是合約上的因素發生。
高虹安不滿意蘇貞昌的答覆，「成功的人找方法，失敗的人找藉口 。」她進一步詢問8月到貨的1000萬劑疫苗有那些?國產疫苗含多少?
陳時中補充表示，預估1000萬劑，其中國產100萬劑，COVAX本來要從2月開始供貨，但只供了一部分，可能要到7月多才能進來；AZ要往後延後1個月，因為泰國這邊有產程的問題；莫德納疫苗會比較穩定，大概第三季會有幾十萬劑進來。
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