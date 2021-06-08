「COVAX、AZ疫苗供貨皆延遲！」陳時中：7月才能來

衛福部長陳時中坦言，

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陳時中補充表示，預估1000萬劑，其中國產100萬劑，COVAX本來要從2月開始供貨，但只供了一部分，可能要到7月多才能進來；AZ要往後延後1個月，因為泰國這邊有產程的問題；莫德納疫苗會比較穩定，大概第三季會有幾十萬劑進來。