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「COVAX、AZ疫苗供貨皆延遲！」陳時中：7月才能來

▲衛福部長陳時中證實，COVAX、AZ疫苗供貨皆延遲。（圖／指揮中心）
▲衛福部長陳時中證實，COVAX、AZ疫苗供貨皆延遲。（圖／指揮中心）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-08 13:27:06｜2021-06-08 17:15:18

新冠肺炎本土疫情持續蔓延，國際媒體評論台灣缺乏疫苗成為防疫破口，行政院長蘇貞昌今(8)日表示，國產疫苗採購到貨「遇到各種困難」，台灣民眾黨立委高虹安批評，「成功的人找方法，失敗的人找藉口 。」衛福部長陳時中坦言，COVAX、AZ疫苗供貨皆延遲。

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立院臨時會院會今日邀請行政院院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過，並備質詢。

高虹安質詢時詢問進口疫苗到貨進度與國產疫苗採購政策，她指出，若按照2月26日蘇貞昌赴立法院專案報告承諾，以115.5億預算所採購簽約之1981萬劑國際疫苗，目前到貨僅87.66萬劑(到貨率4.43%)，明顯進度落後，有何原因?

蘇貞昌表示，困難度在於變種病毒疫情發生嚴峻，各國都在搶疫苗，許多疫苗生產國如泰國與印度也發生狀況，使得疫苗供貨與運送發生困難，也遇過不是合約上的因素發生。

高虹安不滿意蘇貞昌的答覆，「成功的人找方法，失敗的人找藉口 。」她進一步詢問8月到貨的1000萬劑疫苗有那些?國產疫苗含多少?

陳時中補充表示，預估1000萬劑，其中國產100萬劑，COVAX本來要從2月開始供貨，但只供了一部分，可能要到7月多才能進來；AZ要往後延後1個月，因為泰國這邊有產程的問題；莫德納疫苗會比較穩定，大概第三季會有幾十萬劑進來。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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