黃偉哲隨行攝影染疫　PCR採檢陰性

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台南市政府衛生局則說，該確診個案於6月7日確診，由於該案曾於5月28至30日返台南居住，其同住4位家人衛生局均已於第一時間協助採檢，且包括個案報告結果均為陰性，也都已經安排居家隔離，雖為新聞處員工，但他在工作期間皆有配戴口罩，故職場同事列自我健康監測14天，市府同仁在防疫三級時期就已經遵守防疫規定，隨時注意自己的身體狀況。也提醒大家，有身體不適時請盡快就醫。
黃偉哲表示，這就是為何在這段敏感時間，不斷呼籲大家減少移動的原因，尤其正值疫情高峰期，南來北往容易不小心造成感染，請民眾還是宅在家比較好，就像戒嚴時期的「小心匪諜就在你的身邊」，現在是「小心病毒就在你的身邊」，任意的流動可能會造成不確知的因素感染，希望接下來的端午假期，大家都小心為宜，如果有北部南下到台南的朋友，建議宅在家，或是去做個快篩，自己心安家人也心安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。