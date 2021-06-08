COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

黃偉哲隨行攝影染疫　PCR採檢陰性

▲台南市長黃偉哲表示，拍照都會保持一定距離，且該同仁PCR採檢報告為陰性，大家不必過度恐慌。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲表示，拍照都會保持一定距離，且該同仁PCR採檢報告為陰性，大家不必過度恐慌。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-06-08 12:49:28

昨（7）日傳出桃園一確診個案之家人為台南市政府新聞處員工，還是市長黃偉哲的隨行攝影，引發外界關注，台南市長黃偉哲今日特地說明，拍照都會保持一定距離，自己與隨行攝影皆保持約3公尺的安全距離，且該同仁PCR採檢報告為陰性，大家不必過度恐慌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲表示，平常跟攝影官的接觸就是只有攝影的關係，照相不可能太近，至少都有3公尺以上的距離，基本上都是安全的情況，更何況該同仁 PCR 採檢報告是陰性，工作期間也都有配帶口罩，所以請大家不用過度擔心。

台南市政府衛生局則說，該確診個案於6月7日確診，由於該案曾於5月28至30日返台南居住，其同住4位家人衛生局均已於第一時間協助採檢，且包括個案報告結果均為陰性，也都已經安排居家隔離，雖為新聞處員工，但他在工作期間皆有配戴口罩，故職場同事列自我健康監測14天，市府同仁在防疫三級時期就已經遵守防疫規定，隨時注意自己的身體狀況。也提醒大家，有身體不適時請盡快就醫。

黃偉哲表示，這就是為何在這段敏感時間，不斷呼籲大家減少移動的原因，尤其正值疫情高峰期，南來北往容易不小心造成感染，請民眾還是宅在家比較好，就像戒嚴時期的「小心匪諜就在你的身邊」，現在是「小心病毒就在你的身邊」，任意的流動可能會造成不確知的因素感染，希望接下來的端午假期，大家都小心為宜，如果有北部南下到台南的朋友，建議宅在家，或是去做個快篩，自己心安家人也心安。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀