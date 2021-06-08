G7高峰會將登場　日經：擬首度討論台灣海峽重要性

七大工業國集團（G7）高峰會將在本月11日至13日舉行，有日媒報導，在會後的聯合聲明中將會首度明確提及「台灣海峽安定的重要性」，美國以及日本向歐洲尋求同一陣線，遏止中國對台灣施加壓力。





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由美國、加拿大、日本、英國、法國、德國和義大利等經濟強國組成G7將在本月11日至13日召開領袖峰會，這次由英國主辦，領袖將會親自到場參與，這是自從2019年8月之後，首度召開領袖面對面開會。





《日本經濟新聞》報導指出，G7高峰會將會特別針對中國相關問題進行討論，包括安全保障、經濟、新冠肺炎（COVID-19）以及氣候變遷等各種領域，也將談論台灣問題以及香港和新疆議題。





這一次G7高峰會還邀請了非成員國的澳洲以及韓國與會，希望能無縫進行合作，並且確保與會國對北京當局的基本立場。





報導指出，美國總統拜登尋求與同盟國合作，抑制中國大陸的海上入侵和侵害人權等行為。在近期舉辦的美日、美韓領袖峰會的共同聲明當中，都已經明言提到「台灣海峽」。現在盡一步要G7高峰會提及相關問題，顯示出希望成為主要國家共同抗中的象徵。





報導指出，將歐洲納入美國抗中戰略尤為重要，因為歐洲各國相當重視與中國的經濟關係，加上地理位置離中國較遠，難以感受中國在安全保障上的威脅。雖然跟美國相比，對於中國的批判力道較弱，但近期因為香港以及新疆人權議題，再加上新冠肺炎疫情初期應對措施，讓不少歐洲國家提高對中國的警戒。





而台灣在經濟、安保地位上都具有重要地位，報導指出，因為台灣是全球最大的半導體生產地，如果台灣陷入衝突，將會導致供應鏈混亂，進而影響到汽車與電子設備等生產，並且在產業政策上造成風險，因此也在參與抗中方面推了歐洲一把。





中國長期主張「一中原則」，而2022年是五年一度的中共全國代表大會，更加深政治緊張感，成為G7擔憂台灣情勢的背景之一。





近期台灣議題頻頻被搬上檯面討論，除了在今年3月美日外交與國防部長安全保障協議委員會（2+2會談）後的聯合聲明，明言強調「台灣海峽和平安定的重要性」。4月的美日領袖峰會以及5月日本與歐盟的視訊峰會中，也提到了「和平解決兩岸問題」。在今年5月G7外長會議公報中，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），並且強調「台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸和平解決問題」。



