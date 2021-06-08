COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新檢測儀讓PCR檢驗3天變3小時　林右昌：必要可支援雙北

▲基隆市長林右昌日前在基隆長庚醫院院長賴旗俊（右三）、檢驗醫學科主任黃成正（左二）的陪同下，參觀醫院引進的新型「全自動新冠病毒檢測機台」。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌日前在基隆長庚醫院院長賴旗俊（右三）、檢驗醫學科主任黃成正（左二）的陪同下，參觀醫院引進的新型「全自動新冠病毒檢測機台」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-08 13:17:11

因應全台疫情嚴峻，醫院採檢的需求量大增；為此，基隆市長林右昌與基隆長庚醫院院長賴旗俊今（8）日宣布，基隆長庚醫院明（9）日啟用新型「全自動新冠病毒檢測機台」，等待採檢結果的時間，從原本3天大幅縮短至3小時。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲基隆市長林右昌表示，基隆長庚引進的機台，讓等待採檢結果的時間，從原本3天大幅縮短至3小時。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌表示，基隆長庚引進的機台，讓等待採檢結果的時間，從原本3天大幅縮短至3小時。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌表示，長庚醫院引進的機台採全自動檢測流程，PCR採檢量能從原本一天140例，可再增加700例，可達每天840例以上，不僅便民，更有利衛生單位即時掌握疫情的狀況，有效管控病毒傳播，必要時還能支援雙北；同時等待採檢結果的時間，從原本3天大幅縮短至3小時，全面提升採檢能量與效率。

林右昌指出，6月3日機台運至基隆時，他特前往向醫檢人員加油打氣，基隆長庚團隊也展開裝置、測試與人員操作演練，確保新機台上線後，檢測流程一切順暢；尤其基隆被雙北包圍下，還能讓將疫情有效控管住，特別感謝防疫戰鬥最重要環節辛苦的醫檢人員無私奉獻，和第一線所有醫護同仁。

賴旗俊強調，此機台上線後，不僅可迅速提升基隆PCR檢測的量能，有效節省醫檢人力，還可降低偽陰性偵測結果發生，大幅提升整體防疫效率；這是長庚醫院深耕基隆、回饋基隆鄉親的具體行動，這段時間感謝市長林右昌與衛生局當醫護人員的強力後盾，因此也要當市府與市民的後盾，做好防疫工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀