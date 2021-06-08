新檢測儀讓PCR檢驗3天變3小時　林右昌：必要可支援雙北

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林右昌表示，長庚醫院引進的機台採全自動檢測流程，PCR採檢量能從原本一天140例，可再增加700例，可達每天840例以上，不僅便民，更有利衛生單位即時掌握疫情的狀況，有效管控病毒傳播，必要時還能支援雙北；同時等待採檢結果的時間，從原本3天大幅縮短至3小時，全面提升採檢能量與效率。
林右昌指出，6月3日機台運至基隆時，他特前往向醫檢人員加油打氣，基隆長庚團隊也展開裝置、測試與人員操作演練，確保新機台上線後，檢測流程一切順暢；尤其基隆被雙北包圍下，還能讓將疫情有效控管住，特別感謝防疫戰鬥最重要環節辛苦的醫檢人員無私奉獻，和第一線所有醫護同仁。
賴旗俊強調，此機台上線後，不僅可迅速提升基隆PCR檢測的量能，有效節省醫檢人力，還可降低偽陰性偵測結果發生，大幅提升整體防疫效率；這是長庚醫院深耕基隆、回饋基隆鄉親的具體行動，這段時間感謝市長林右昌與衛生局當醫護人員的強力後盾，因此也要當市府與市民的後盾，做好防疫工作。
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