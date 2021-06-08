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國民黨舉牌抗議「我要疫苗」　女醫師：怎不去急診室幫忙

▲國民黨團書記長鄭麗文（左起）、總召費鴻泰在總統府前抗議，爭取疫苗。（圖／國民黨團臉書直播）
▲國民黨團書記長鄭麗文（左起）、總召費鴻泰在總統府前抗議，爭取疫苗。（圖／國民黨團臉書直播）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-08 13:30:18｜2021-06-08 18:25:30

國民黨立法院黨團日前宣布，6月4日起早上到下午，將率隊分別到總統府、疾管署舉「我要疫苗，台灣要活命」牌子抗議，時間為期一週。對此，眼科醫師黃宥嘉在臉書發文諷刺：「有那個時間去舉牌，怎麼不去萬華急診室幫忙？」

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▲國民黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」活動，今（5）日進入第二天。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」活動。（圖／國民黨團提供）
黃宥嘉昨（7日）轉發國民黨立委到總統府舉牌的新聞，傻眼表示：「好呀！去舉牌，去中暑去給大雨淋啊，以為自己馬景濤膩！」直言這些人有時間去舉牌，為何不去萬華急診室幫忙。

此外，黃宥嘉看見新聞報導說，急診科醫師洪子堯提到1天就收到9張護理師的離職單，忍不住痛罵：「這些人有時間，去補起來，體驗一下忙到沒時間吃便當，就會知道寶貴的時間該怎麼運用才能真正讓台灣人活命。」

▲黃宥嘉認為女生沒必要在搭捷運時化妝。（圖
▲黃宥嘉不解國民黨舉牌抗議的行徑。（圖／黃宥嘉臉書）
國民黨團總召費鴻泰受訪時表示，累積確診已經超過萬人，不知道怎樣的數字才能把總統蔡英文的良心喚回來，大家只是很卑微的要疫苗而已。

然而，舉牌現場除了立委，還有多名立委助理、黨團助理、電子、平面媒體記者及員警，超過「禁止室外10人以上群聚活動」防疫規定，依照《傳染病防制法》，恐有被裁罰6萬以上30萬以下罰鍰的疑慮。（編輯：楊穎軒）

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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