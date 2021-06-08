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他訂5張高鐵票堅持返鄉！脫口「7字」原因　路人偷聽臉綠

▲一名網友無意間聽到路人說「端午連假已訂好全家高鐵票，沒這麼倒楣」，讓他超傻眼。（圖／記者陳致宇攝）
▲一名網友無意間聽到路人說「端午連假已訂好全家高鐵票，沒這麼倒楣」，讓他超傻眼。（圖／記者陳致宇攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 14:20:21

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，面臨嚴峻疫情和即將到來的端午連假，政府與各界也不斷呼籲民眾「別移動、別返鄉」，然而還是有人堅持搭乘大眾運輸返鄉；就有一名網友表示，他在超商無意間聽見路人對話，但才短短幾句話就讓他傻眼「那一兩萬張的高鐵族群，是不是覺得疫情都是政府的錯，過端午卡實在？」

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該名網友今（8）日在PTT以「端午就是要搭高鐵返鄉阿」為題發文，表示他今天在南港轉運站外面的超商，聽見路人的對話，其中A說「我全家五口都訂好高鐵」，而對方B則回應「疫情嚴重，總統呼籲退票，真的要回家鄉嗎」。

豈料A一聽卻表示「不會那麼倒楣啦我媽也很久沒看孫子了，都是范雲跟陳時中的問題，我才是受害者好嗎，政府不做好，讓百姓不自由，這樣對嗎」？

▲一名網友在PTT以「端午就是要搭高鐵返鄉阿」為題發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT以「端午就是要搭高鐵返鄉阿」為題發文。（圖／翻攝自PTT）
而原PO聽完這番對話，不禁頭皮發麻，傻眼直呼「那一兩萬張的高鐵族群，是不是覺得疫情都是政府的錯，過端午卡實在」，讓他在文末忍不住發問「有沒有照搭高鐵、台鐵過端午的八卦」？

貼文一出，立刻遭到網友們撻伐，「60歲以上重症、死亡率超高...」、「昨天趨緩，可是老人死亡率創新高」、「『不會那麼倒楣啦」』，不就是讓疫情燒不停的原因嗎」、「就是有這種人拉全台一起陪葬啊」。

但也有網友認為，政府應該升四級警戒，因為有法規強制力，比勸說還有效，「沒禁止有什麼好哭的，個人造業個人擔」、「 很多公司同事都要端午節送小孩回去給父母顧了，哪來那麼多假」、「道德勸說而已，反正台灣人素質本來就呵呵」、「靠人民自律，所以3+11才導致疫情爆發啊，不禁止只會呼籲有什麼用」、「除非國家升4級，不然人民有選擇自由」、「整天拜託懇求，有本事就禁止最快」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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