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柯文哲點名監獄恐成防疫破口　陳宗彥：有做14天暫時隔離

▲6/8指揮中心副指揮官陳宗彥說明最新疫報。（圖／指揮中心提供）
▲6/8指揮中心副指揮官陳宗彥說明最新疫報。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-08 14:53:52｜2021-06-08 15:26:02

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（8）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增219例本土確診個案，以及新增22人死亡。

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針對台北市長柯文哲點名，下一個防疫破口可能會是監獄，媒體追問指揮中心，假設爆發群聚感染是否有相關規劃？對此，副指揮官陳宗彥表示，從去年開始包括監獄、移民署收容機構，甚至國軍等等，就有一直提醒相關機關去檢視，有加強入監區隔，都有先做14天暫時隔離，確保監獄內的安全，疫情爆發後也有再次提醒相關機關。

另外針對民間救護車現有量能，陳宗彥也解釋，目前現有量能是夠的，但是會消化掉救災、救護準備，才會導入民間救護車，分擔運送工作，目的是維持一定的量能。

對於疫苗抵台進度延遲，是否延長三級警戒？陳宗彥則表示，目前三級警戒主要是針對國內疫情狀況而做調整。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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