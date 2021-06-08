柯文哲點名監獄恐成防疫破口　陳宗彥：有做14天暫時隔離

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另外針對民間救護車現有量能，陳宗彥也解釋，目前現有量能是夠的，但是會消化掉救災、救護準備，才會導入民間救護車，分擔運送工作，目的是維持一定的量能。
對於疫苗抵台進度延遲，是否延長三級警戒？陳宗彥則表示，目前三級警戒主要是針對國內疫情狀況而做調整。
指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。