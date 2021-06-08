美日共同聲明暌違52年提台灣後　日媒：共軍擾台次數遽減

中共軍機頻頻擾台，光是6月就已經兩度侵入我防空識別區。不過根據《日本經濟新聞》的數據顯示，自從美日兩國領袖在4月16日共同聲明強調「台灣海峽和平穩定」之後，共軍軍機擾台次數大幅減少。





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《日本經濟新聞》報導指出，美國以及日本兩國領袖在4月16日時，暌違52年在共同聲明中提及台灣，中國為了避免在敏感問題刺激美國。另外7月1日是中國共產黨創黨100週年，中國也將國內秩序放在優先順位。





▲日經新聞報導，自美日發表聯合聲明以來，共機闖入我西南防空識別區的次數明顯下降。（圖／美聯社／達志影像）

《日本經濟新聞》統計了今年1月1日開始一直到4月16日之間，中共軍機侵入台灣防空識別區的次數。這106天當中，共機擾台天數高達75天，解放軍派出了257架戰機，包括「殲-10」和「殲-16」，平均一天派出3.4架，以一週5天的頻率，持續向台灣施加壓力。其中更有9天的時間，一天派出10架以上的戰機侵入台灣防空識別區。





報導表示，美國介入台灣事務的深入程度，讓共軍侵入防空識別區的次數有增加的傾向。在日本以及美國發表共同聲明的4天前，一天就有25架軍機侵入防空識別區，打破過去最多紀錄。報導指出，中國藉此對「將在聲明中提到台灣」這件事情表達強烈不滿。





但在美日領袖發表共同聲明、高峰會結束之後，共機擾台次數急遽減少。平均1天派出1.9架軍機，過去兩個禮拜，解放軍派軍機前往台灣防空識別區的天數只有七天，其中一天派出了2架，其餘6天都只派出1架軍機。





《日本經濟新聞》訪問國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，引述說法表示，美日共同聲明產生了明顯的效果，自從峰會之後，共軍軍機擾台不論是規模還是次數都有所減少。





但蘇紫雲也提到，中國最近與馬來西亞以及菲律賓等東南亞國家出現海洋和空域紛爭，認為中國一方面想避免在台灣問題上刺激美國，同時也希望能對中國國內展現軍力。









