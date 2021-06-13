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不爽烤肉店沒打折！牧師母女威脅砸場　韓國網友氣炸肉搜

▲韓國上週一對牧師母女在京畿道揚州市烤肉店用餐，因為不滿座位安排，打電話威脅之外還上網抹黑惡整店家。示意圖。（圖／翻攝自網路）
▲韓國上週一對牧師母女在京畿道揚州市烤肉店用餐，因為不滿座位安排，打電話威脅之外還上網抹黑惡整店家。示意圖。（圖／翻攝自網路）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-13 10:00:00

韓國上週在京畿道揚州市有一對牧師母女帶著外孫女至當地的烤肉店用餐，因為不滿座位安排，再用餐完後不久打電話給店家，以舉報衛生局、留下負評、帶人砸店恐嚇要求烤肉店老闆全額退款或打折。

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雙方通話期間，身為牧師的媽媽李秀美（音譯，이수미）還對著老闆娘進行人身攻擊，狂罵對方是神經病、寡婦。烤肉店家在網路論壇上貼文、曝光錄音檔後引起韓國社會公憤，母女經營的YouTube、網路商店接連被舉報，網友也透過到店用餐支持遭到牧師母女霸凌的烤肉店。

▲（圖／翻攝自網路）
▲韓國網路近期熱烈討論烤肉店遭到牧師母女抹黑的事件，涉事店家是韓國連鎖餐廳在京畿道揚州市的分店（圖／翻攝自網路）
綜合韓國論壇、媒體報導，牧師李秀美5月26日帶著女兒、外孫女至烤肉店用餐，店家共有20桌，桌子間隔符合防疫規定且裝有塑膠板，在安排位置上主要採用梅花座，會先讓客人入座1、3、5、7單號桌，人潮較多時才讓客人坐在2、4、6桌。

李秀美和女兒用餐過程中，一組年紀較大、腰不好的年長客人剛好入店用餐，店家安排他們坐在有靠背的2號桌，剛好在李秀美等人的3號桌旁邊。然而，李秀美一家當下並未提出換位要求，一直到結帳時才向老闆娘表示「用餐很不愉快」，老闆娘也清楚解釋安排座位的用意。

離開烤肉店後不久，李秀美又打電話給店家，稱自己用餐非常生氣要求推款，威脅要向當地衛生單位舉報店家違反防疫規定，付出300萬韓元的罰款。對話期間，烤肉店老闆娘一直客氣回覆李秀美的無理取鬧，李秀美卻大罵老闆娘是寡婦、瘋婆子，自稱「威脅你這種窮酸的人能獲得什麼好處？」又一直要求店家退款或打折。

▲李秀美傳簡訊威脅舉報店家，讓店家被罰300萬韓元，但店家也貼出監視器畫面駁斥。（圖／翻攝自網路）
▲李秀美傳簡訊威脅舉報店家，讓店家被罰300萬韓元，但店家也貼出監視器畫面駁斥。（圖／翻攝自網路）
李秀美掛斷電後交給女兒上場，女兒一開口就要求老闆娘將電話交給老闆，向老闆表示自己要在網路上寫用餐評價，要求烤肉店寄出收據。但老闆直接戳破對方「是你自己把收據丟掉的，要的話請自己來拿」。女兒暴怒，威脅要帶著老公去砸店，烤肉店老闆沒有示弱，回應「要（收據）的話隨時過來，一直在垃圾桶裡。」

事後母女倆真的打電話向京畿道揚州衛生、環保部門檢舉，並透過網路訂位系統，前後預約9次卻不到場，加上狂洗網路負評不斷惡整烤肉店。李秀美母女還要求，店家調出CCTV（監視器）畫面，稱老闆娘在結帳時未配戴口罩，然而畫面清楚顯示，老闆娘戴了白色的口罩，反而是李秀美一家三人違反防疫規定。

▲（圖／翻攝自網路）
▲李秀美母女透過手機預約9次座位，卻放鳥惡整店家。（圖／翻攝自網路）
▲（圖／翻攝自網路）
▲當時在櫃檯結帳的老闆娘有確實戴好口罩，反而是李秀美一家三口都未配戴口罩。（圖／翻攝自網路）
李秀美等人也在網路論壇上發文抹黑店家，指責烤肉店未遵守保持距離的防疫規定、店員沒戴口罩，又稱自己在用餐完後12小時內感到肚子痛、腹瀉，該文章短時間內湧入854條留言、超過64萬次點閱，目前文章已被刪除。烤肉店家也有發文反擊，出面解釋座位安排符合規定，以及整起事件的始末。

▲（圖／翻攝自News1）
▲李秀美的女兒在網路論壇上發文，自稱是烤肉店的常客，店內的肉有時候會不新鮮，但一直都沒說，因為店家不遵守防疫規定才決定發文。通篇的謊言都被店家出面駁斥。（圖／翻攝自News1）
牧師母女惡劣的態度和精神攻擊，讓憤怒的韓國網友看不下去，肉搜到李秀美的個人經歷發現李秀美除了是位牧師，還在2017年取得看護的資格，甚至出版過自己的詩集。這樣外表光鮮亮麗的人私底下卻態度傲慢、倚老賣老、抹黑無辜店家，令一眾網友直呼簡直是衣冠禽獸。

▲（圖／翻攝自網路）
▲韓國網友肉搜到李秀美的個人經歷，包括出生年、大學畢業年以及文學得獎紀錄、2017年獲得看護資格等。（圖／翻攝自網路）
網友還肉搜到李秀美的個人傳道YouTube，留言批評李秀美道貌岸然的模樣簡直是人格分裂。而李秀美的女兒經營的網路商店「Hand Welted」也被曝光，眼尖的網友發現，商店號稱販賣的是手工鞋，然而實際上都是從中國工廠批貨的商品，且涉嫌侵犯迪士尼版權。目前李秀美的個人YouTube頻道已關閉，網友也已經搜集了女兒網店的相關資料向迪士尼總公司、韓國法律事務所提出檢舉。

▲（圖／翻攝自網路）
▲牧師女兒在網路上販賣的「手工鞋」，實際上都是淘寶批貨。（圖／翻攝自網路）
韓國網友紛紛用行動力挺烤肉店，包括到店用餐、送上花圈、花束和點心應援。由於李秀美母女威脅砸店，網友也通報當地警方，警察在5月29日到場關心。烤肉店在事件發生後暫停營業休息，店家向熱心民眾表達感謝，並呼籲大家不要再捐款，不希望案件流於金錢糾紛，對牧師母女倆的行為將會訴諸法律，期望不要有其他店家繼續受害。

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▲韓國網友送上飲料、花圈等物品應援遭到牧師母女霸凌的烤肉店。（圖／翻攝自網路）
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▲韓國網友找到李秀美的個人YouTube頻道。（圖／翻攝自網路）
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▲李秀美強硬回應網友的批評。（圖／翻攝自網路）
 

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