不爽烤肉店沒打折！牧師母女威脅砸場　韓國網友氣炸肉搜

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綜合韓國論壇、媒體報導，牧師李秀美5月26日帶著女兒、外孫女至烤肉店用餐，店家共有20桌，桌子間隔符合防疫規定且裝有塑膠板，在安排位置上主要採用梅花座，會先讓客人入座1、3、5、7單號桌，人潮較多時才讓客人坐在2、4、6桌。
李秀美和女兒用餐過程中，一組年紀較大、腰不好的年長客人剛好入店用餐，店家安排他們坐在有靠背的2號桌，剛好在李秀美等人的3號桌旁邊。然而，李秀美一家當下並未提出換位要求，一直到結帳時才向老闆娘表示「用餐很不愉快」，老闆娘也清楚解釋安排座位的用意。
離開烤肉店後不久，李秀美又打電話給店家，稱自己用餐非常生氣要求推款，威脅要向當地衛生單位舉報店家違反防疫規定，付出300萬韓元的罰款。對話期間，烤肉店老闆娘一直客氣回覆李秀美的無理取鬧，李秀美卻大罵老闆娘是寡婦、瘋婆子，自稱「威脅你這種窮酸的人能獲得什麼好處？」又一直要求店家退款或打折。
李秀美掛斷電後交給女兒上場，女兒一開口就要求老闆娘將電話交給老闆，向老闆表示自己要在網路上寫用餐評價，要求烤肉店寄出收據。但老闆直接戳破對方「是你自己把收據丟掉的，要的話請自己來拿」。女兒暴怒，威脅要帶著老公去砸店，烤肉店老闆沒有示弱，回應「要（收據）的話隨時過來，一直在垃圾桶裡。」
事後母女倆真的打電話向京畿道揚州衛生、環保部門檢舉，並透過網路訂位系統，前後預約9次卻不到場，加上狂洗網路負評不斷惡整烤肉店。李秀美母女還要求，店家調出CCTV（監視器）畫面，稱老闆娘在結帳時未配戴口罩，然而畫面清楚顯示，老闆娘戴了白色的口罩，反而是李秀美一家三人違反防疫規定。
李秀美等人也在網路論壇上發文抹黑店家，指責烤肉店未遵守保持距離的防疫規定、店員沒戴口罩，又稱自己在用餐完後12小時內感到肚子痛、腹瀉，該文章短時間內湧入854條留言、超過64萬次點閱，目前文章已被刪除。烤肉店家也有發文反擊，出面解釋座位安排符合規定，以及整起事件的始末。
牧師母女惡劣的態度和精神攻擊，讓憤怒的韓國網友看不下去，肉搜到李秀美的個人經歷發現李秀美除了是位牧師，還在2017年取得看護的資格，甚至出版過自己的詩集。這樣外表光鮮亮麗的人私底下卻態度傲慢、倚老賣老、抹黑無辜店家，令一眾網友直呼簡直是衣冠禽獸。
網友還肉搜到李秀美的個人傳道YouTube，留言批評李秀美道貌岸然的模樣簡直是人格分裂。而李秀美的女兒經營的網路商店「Hand Welted」也被曝光，眼尖的網友發現，商店號稱販賣的是手工鞋，然而實際上都是從中國工廠批貨的商品，且涉嫌侵犯迪士尼版權。目前李秀美的個人YouTube頻道已關閉，網友也已經搜集了女兒網店的相關資料向迪士尼總公司、韓國法律事務所提出檢舉。
韓國網友紛紛用行動力挺烤肉店，包括到店用餐、送上花圈、花束和點心應援。由於李秀美母女威脅砸店，網友也通報當地警方，警察在5月29日到場關心。烤肉店在事件發生後暫停營業休息，店家向熱心民眾表達感謝，並呼籲大家不要再捐款，不希望案件流於金錢糾紛，對牧師母女倆的行為將會訴諸法律，期望不要有其他店家繼續受害。