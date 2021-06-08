影／醫生曝接種AZ疫苗體驗 記錄48小時「像得重感冒」
國內本土疫情嚴峻，雙北三級警戒持續實行，政府分批開放接種AZ疫苗，保護一線「抗疫戰士」。YouTube頻道「豬豬隊友 Scott & Wendy」的 Scott 身為第一線醫護人員，並考量太太Wendy的孕婦身分，決定去接種AZ疫苗來保護自己和家人，他們也拍片將AZ疫苗施打的過程記錄下來，48小時內的副作用，讓 Scott 直喊：「像得重感冒」。
影像中心/綜合報導
2021-06-08 14:38:17
影片中他們整理AZ疫苗，在體內免疫系統與病毒「打仗」的原理，所以免疫力高的年輕族群，會比老年族群的副作用來的強大，但疫苗也會因個人體質產生不同的反應現象，所以Scott呼籲要做好施打疫苗的風險評估，若平時有吃免疫系統類的藥物，需與醫生做詳細討論。
Scott 記錄接種AZ疫苗後的48小時，直到當天傍晚才出現症狀，如發燒、肌肉痠痛、頭痛等，但都在48小時內得到緩和。Scott也在影片呼籲，若接種疫苗後的副作用仍持續超過48小時，或是產生呼吸困難、胸悶、四肢冰冷等，狀況持續加劇，則需盡速就醫。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：豬豬隊友 Scott & Wendy
完整影片：https://youtu.be/R4Xw-opCgIw
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