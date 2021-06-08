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影／醫生曝接種AZ疫苗體驗　記錄48小時「像得重感冒」

▲ 身為醫護人員的Scott，拍攝記錄接種AZ疫苗後的48小時：像得重感冒。（圖／豬豬隊友 Scott & Wendy 授權）
▲ 身為醫護人員的Scott，拍攝記錄接種AZ疫苗後的48小時：像得重感冒。（圖／豬豬隊友 Scott & Wendy 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-08 14:38:17

國內本土疫情嚴峻，雙北三級警戒持續實行，政府分批開放接種AZ疫苗，保護一線「抗疫戰士」。YouTube頻道「豬豬隊友 Scott & Wendy」的 Scott 身為第一線醫護人員，並考量太太Wendy的孕婦身分，決定去接種AZ疫苗來保護自己和家人，他們也拍片將AZ疫苗施打的過程記錄下來，48小時內的副作用，讓 Scott 直喊：「像得重感冒」。

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▲ 接種疫苗後，他提醒一定要下載 V-watch APP做後續追蹤。（圖／豬豬隊友 Scott & Wendy 授權）
 

影片中他們整理AZ疫苗，在體內免疫系統與病毒「打仗」的原理，所以免疫力高的年輕族群，會比老年族群的副作用來的強大，但疫苗也會因個人體質產生不同的反應現象，所以Scott呼籲要做好施打疫苗的風險評估，若平時有吃免疫系統類的藥物，需與醫生做詳細討論。

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▲ 接種AZ疫苗過後，建議多喝水、多休息。（圖／豬豬隊友 Scott & Wendy 授權）
Scott 記錄接種AZ疫苗後的48小時，直到當天傍晚才出現症狀，如發燒、肌肉痠痛、頭痛等，但都在48小時內得到緩和。Scott也在影片呼籲，若接種疫苗後的副作用仍持續超過48小時，或是產生呼吸困難、胸悶、四肢冰冷等，狀況持續加劇，則需盡速就醫。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 可預防性吃退燒藥減緩不適。（圖／豬豬隊友 Scott & Wendy 授權）
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▲ 若48小時後副作用仍持續加劇，請盡速就醫、尋求專業協助。（圖／豬豬隊友 Scott & Wendy 授權）
 

▶ 感謝授權：豬豬隊友 Scott & Wendy
完整影片：https://youtu.be/R4Xw-opCgIw

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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