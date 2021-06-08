新冠肺炎疫苗最快6／10解盲？高端：近期內完成資料彙整
高端疫苗傳出新冠肺炎疫苗最快6月10日解盲，高端股價今（8）日也爆量攻上漲停，來到228元，不過，高端發布重大訊息說明，目前公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位CRO（臨床試驗受託機構）進行資料清理，預期近期內完成資料彙整，並召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度本公司將依規定進行公告。
記者顏真真/台北報導
2021-06-08 14:28:22｜2021-06-08 14:47:47
今日傳出高端疫苗也預計最快6月10日解盲，熟悉生技醫療產業的基金經理人表示，二期臨床解盲只會公布疫苗安全性和中和抗體濃度，不會有外界關切的疫苗保護力比率。而高端指稱進行試驗的醫學中心和實驗室已在5月底完成第二劑施打及1個月觀察期，現正等待國外臨床試驗公司彙整安全性及免疫生成性等資料，提交到藥廠的獨立專家委員會解盲，預計6月10日、最晚不超過6月15日。
不過，高端今日也發布重訊說明，新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，在4月28日完成所有受試者第二劑疫苗施打後，按藥證主管機關之技術性要求及臨床試驗設計，已於5月28日達到「所有受試者第二劑疫苗施打後1個月、以及中位數受試者追蹤2個月」的期間分析（Interim Analysis）條件。
高端指出，期間分析的安全性與免疫生成性評估數據，公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位CRO進行資料清理，預期近期內完成資料彙整，並召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度公司將依規定進行公告。
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