COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

AZ、莫德納疫苗哪些人優先？圖表整理一次看

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-08 17:05:19｜2021-06-08 17:46:38

疫情尚未趨緩，各界對於疫苗引頸期盼，《NOWnews今日新聞》特別整理台灣疫苗相關數據，讓您了解台灣疫苗施打進度，在日本捐贈124萬劑AZ疫苗後，15日再開放一波疫苗接種，中央流行疫情指揮中心羅列7種最新「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據指揮中心資料，台灣採購的疫苗包含1000萬劑AZ疫苗、505萬劑莫德納、COVAX平台的476萬劑AZ疫苗、高端與聯亞的1000萬劑國產疫苗，約有2981萬劑，再加上日本政府捐贈的124萬劑，以及美國承諾給台灣的75萬劑疫苗，讓總體疫苗數量來到3180萬劑，恰好能覆蓋台灣6成人口的疫苗覆蓋率，達到群體免疫。

不過，目前到貨的疫苗總數量約212萬劑，包含15萬劑莫德納疫苗、來自AZ藥廠的11.7萬劑AZ疫苗、兩批COVAX平台的19.92萬劑與41.04萬劑AZ疫苗，加上日本給的124萬劑AZ，僅佔疫苗總數約5%。

▲台灣疫苗採購總數量。（圖/NOWnews今日新聞製圖）
▲台灣疫苗採購總數量。（圖/NOWnews今日新聞製圖）
目前台灣約有68萬人完成接種，國內正在接種的是由5月19日荷蘭空運抵台的41萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，接續6月9日將開打7萬劑的莫德納（Moderna）疫苗，施打中的AZ疫苗開放給雙北地區的第一、二、三類人員，雙北地區外縣市，僅第一類醫護人員能施打，首波7萬劑莫德納疫苗也只開放給第一、二類人員。

日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。

首先是第一、二、三類人員（醫事人員、中央地方防疫人員、高接觸風險工作者）；第二，社福機構的長者及照顧者；第三，75歲以上長者；第四，洗腎患者；第五，國防、產業必要人員；第六，3000名大學指考人員；第七，先前已經施打AZ疫苗第一劑，建議第二劑要間隔8到12周的4萬1190位自費民眾，也在這一波施打名單中，由於已經開放全民免費施打，所以這波民眾無需再自費。

不過，由於指揮中心尚未完全定案，詳細施打順序與配發尚待公布。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀