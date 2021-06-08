AZ、莫德納疫苗哪些人優先？圖表整理一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，目前到貨的疫苗總數量約212萬劑，包含15萬劑莫德納疫苗、來自AZ藥廠的11.7萬劑AZ疫苗、兩批COVAX平台的19.92萬劑與41.04萬劑AZ疫苗，加上日本給的124萬劑AZ，僅佔疫苗總數約5%。
目前台灣約有68萬人完成接種，國內正在接種的是由5月19日荷蘭空運抵台的41萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，接續6月9日將開打7萬劑的莫德納（Moderna）疫苗，施打中的AZ疫苗開放給雙北地區的第一、二、三類人員，雙北地區外縣市，僅第一類醫護人員能施打，首波7萬劑莫德納疫苗也只開放給第一、二類人員。
日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。
首先是第一、二、三類人員（醫事人員、中央地方防疫人員、高接觸風險工作者）；第二，社福機構的長者及照顧者；第三，75歲以上長者；第四，洗腎患者；第五，國防、產業必要人員；第六，3000名大學指考人員；第七，先前已經施打AZ疫苗第一劑，建議第二劑要間隔8到12周的4萬1190位自費民眾，也在這一波施打名單中，由於已經開放全民免費施打，所以這波民眾無需再自費。
不過，由於指揮中心尚未完全定案，詳細施打順序與配發尚待公布。