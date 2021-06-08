4天降雨進帳1820萬噸　石門水庫蓄水率站上3成大關

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氣象專家吳德榮表示，今天起到12日台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後易有「強對流」發展，且有劇烈天氣發生的機率。
水利署副署長王藝峰表示，目前持續關注午後陣雨狀況，截至今天上午6時為止，僅鳶山堰降雨0.5毫米，反倒是昨天石門水庫和鳶山堰等大漢溪流域，達數十毫米雨量。
根據水利署網站，石門水庫昨天累積降雨量62.3毫米，目前蓄水率攀至31.8%，有效蓄水量為6451萬噸；自4日降雨至今，預估挹注近1820萬水庫存量。
另外，王藝峰也指出，高屏溪攔河堰昨天流量高達1300公分，但是今早7時已降至375公分，如同抗旱指揮官王美花所言，兩波降雨雖明顯改善旱象，但仍不能掉以輕心，需要更多降雨以穩定未來供水。
王藝峰表示，據氣象局評估，未來7至10天將有午後雷陣雨情形，水利署會密切關注氣象狀況，持續落實水資源開發工作，包含評估如何恆常使用等，滾動調整相關作為。
雖然近期午後降雨適度解旱，不過短延時強降雨經常造成濁度急遽升高，王藝峰指出，尤其是歷經近一年乾旱，這項狀況更容易發生，豪雨會夾帶泥沙、肥料、農藥等物質，因此在濁性物質尚未完整沈澱之前，需透過水資源調度，穩定供水。
以石門水庫水源大漢溪為例，通常降雨之前即會預先將足夠水量放至下游中庄調整池，作為水庫備援水源，因此每當水庫濁度升高時，便可先將此水源拿來供應當地用水；中庄調整池約有近550萬噸蓄水量，能供給桃園一週左右用水。
王藝峰補充，事實上，台灣各地水庫皆有類似規劃，其中最常使用的就是中庄調整池等蓄存空間，在必要時刻放水給淨水廠，再將處理過的自來水暫存至水廠清水池。
昨天旱災中央災害應變中心宣布，南投、高雄受惠於川流量豐沛，恢復為「水情正常」藍燈；彰化、雲林轉為「水情提醒」綠燈；結束供5停2分區供水的台中、苗栗與北彰化，水情燈號則轉為「減量供水」橙燈，其餘地區例如新北市林口、新竹等地維持目前燈號。（編輯：潘羿菁）1100608